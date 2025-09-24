Na východe Slovenska pribudne 155 nových pracovných miest, vláda podporila investorov miliónmi eur

Na východe Slovenska plánujú traja investori vytvoriť 155 nových pracovných miest a preinvestovať 136 miliónov eur. Vláda SR podporí investičné projekty v Kechneci, v Strážskom a v Košiciach-Barci investičnými stimulmi v objeme 8 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov.
Spoločnosť Deliace centrum v Strážskom plánuje rozšíriť svoju výrobu. Preinvestovať chce vyše 2 mil. eur. Vytvorí štyri nové pracovné miesta. Vládny kabinet investorovi odsúhlasil investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 376-tisíc eur.
Baterkáreň v Šuranoch získala stavebné povolenie na haly aj sklady, je to jedna z najväčších investícii v histórii Slovenska - VIDEO
Spoločnosť Uniconn Technology Slovakia chce vybudovať novú prevádzkareň na výrobu kontaktných systémov batériových článkov pre batériové moduly v košickej mestskej časti Barca. Investor chce v rokoch 2024 až 2032 preinvestovať 23,5 mil. eur. Už v tomto roku by mala spoločnosť prijať 127 nových zamestnancov. Vláda jej schválila investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v objeme 3,5 mil. eur.
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia začína prípravné práce na pozemkoch pre budúci závod v Šuranoch
Spoločnosť Magna PT plánuje v priemyselnom parku Kechnec realizovať investičný zámer „Diverzifikácia výroby Magny PT o elektrické pohony pre sektor elektromobility“. Do konca roka 2029 plánuje firma preinvestovať takmer 110 mil. eur. Vytvoriť by mala 24 nových pracovných miest. Ministri jej odklepli investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 4,2 mil. eur.