Jaguar Land Rover v Nitre zasiahol vážny kybernetický útok, tisíce zamestnancov sú bez práce

Tisíce zamestnancov automobilky Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre sú už od začiatku septembra mimo práce. Dôvodom je vážny kybernetický útok, ktorý paralyzoval globálne IT systémy koncernu a viedol k okamžitému zastaveniu výroby. Odstávka v nitrianskom závode trvá od 1. septembra už tretí týždeň a automobilka ju predĺžila minimálne do 24. septembra.
Manažérka komunikácie Katarína Chlebová uviedla, že JLR na obnove systémov pracuje „kontrolovaným a bezpečným spôsobom“ a spolupracuje s externými odborníkmi aj orgánmi činnými v trestnom konaní. „Naša forenzná analýza pokračuje intenzívnym tempom a v prípade, že zistíme dopad na dáta konkrétnych osôb, budeme ich primerane kontaktovať. Veľmi nás mrzí narušenie, ktoré tento incident spôsobil,“ dodala.
Opatrenia na minimalizáciu dopadov na zamestnancov
Niektorí zamestnanci, pri zachovaní ich platových podmienok, využili dočasné pridelenie práce vo firme Foxconn. Väčšina z nich však čerpá dovolenky, alebo je doma pre prekážku na strane zamestnávateľa.
Ako informovali odborári podniku, v spolupráci s vedením firmy prijali opatrenia, aby sa minimalizovali dopady na zamestnancov. „Náhrada mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa sa po 10 dňoch v mesiaci zvýšila zo 69 na 75 percent priemerného platu do konca mesiaca,“ uviedol výbor Moderných odborov JLR.
Automobilka prichádza o desiatky miliónov eur
Analytici hovoria, že ide o jeden z najvážnejších kybernetických incidentov v automobilovom priemysle v regióne. Odstávka výroby má výrazný dopad nielen na samotnú fabriku, ale aj na dodávateľov, ktorí sú na plynulej produkcii Jaguaru závislí.
Odborníci upozorňujú, že automobilka prichádza každý deň o desiatky miliónov eur a predlžovanie odstávky zvyšuje tlak na subdodávateľské firmy. „Chceme sa poďakovať všetkým našim zákazníkom, partnerom, dodávateľom a kolegom za ich trpezlivosť a podporu,“ uviedla Chlebová.
Jaguar Land Rover potvrdil kybernetický útok hneď začiatkom septembra. Výrobu odstavili preventívne a rozhodli sa reštartovať systémy až po ukončení forenznej analýzy. Firma zároveň informovala regulačné orgány, že niektoré dáta mohli byť zasiahnuté. Závod pri Nitre, ktorý zamestnáva tisíce ľudí, je jedným z najväčších zahraničných investorov na Slovensku.