Chystá Čína revolúciu v elektromobilite? Tento pokrok by mohol znamenať veľké zmeny

V uplynulých rokoch Čína prejavila značný záujem o výskum a vývoj alternatívnych zdrojov energie, s cieľom znížiť svoju závislosť od fosílnych palív. Podľa najnovších správ sa čínske investície zameriavajú najmä na vývoj sodíkových batérií, ktoré by mohli byť ďalšou alternatívou k tradičným lítiovo-iónovým batériám.

Podľa nedávneho článku v New York Times sa Čína stala lídrom v batériách, ktoré sú považované za možné náhrady lítiovo-iónových batérií. Tento nový zdroj energie sa v súčasnosti používa v širokom spektre zariadení a podľa čínskych vedcov je oveľa lacnejší a udržateľnejší ako lítiovo-iónové batérie.

Viac ako 40 projektov

Čína momentálne zvyšuje svoje investície do vývoja sodíkových zdrojov, čím sa snaží diverzifikovať svoju energiu a znížiť svoju závislosť na dovozoch. V súčasnosti sa pripravuje viac ako 40 projektov na výskum a vývoj sodíkových batérií, ktorý je podporovaný i štátnymi orgánmi. Spoločnostiam, ktoré sa na výskume podieľajú, sú poskytované daňové zvýhodnenia a finančná podpora.

Sodíkové batérie majú potenciál nahradiť lítiovo-iónové batérie v mnohých zariadeniach, od mobilných telefónov až po elektrické vozidlá a zásobníky energie pre obnoviteľné zdroje. Okrem toho sa očakáva, že sodíkové batérie budú vhodnejšou alternatívou, pretože obsahujú menej toxických zložiek ako lítiovo-iónové batérie a sú ľahšie recyklovateľné.

Ak sa táto alternatíva stane populárnou, mohlo by to viesť k rastúcemu dopytu po sodíku, čo zákonite ovplyvní ceny a zásoby surovín. To by mohlo mať ďalšie dôsledky pre energetický sektor a priemyselné odvetvia, ktoré používajú tieto suroviny.

Sodíkové batérie majú svoje nevýhody

Existuje však aj niekoľko prekážok spojených s vývojom sodíkových batérií. Jeden z hlavných problémov je to, že sodíkové batérie majú veľkú energetickú hustotu ako lítiovo-iónové batérie, čo znamená, že sú väčšie a ťažšie. Okrem toho je potrebné vyriešiť i niektoré technické komplikácie, ktoré sú spojené s použitím sodíka v batériách, napríklad s koróziou a vysokou reaktivitou kovu.

Napriek týmto problémom sa zdá, že Čína má silnú motiváciu uviesť na trh sodíkovú batériu, ktorá spomínané výzvy pokorí. Ak sa jej to podarí, mohlo by to viesť k revolúcii v oblasti zdrojov energie a mať dopad na svetové a životné prostredie.