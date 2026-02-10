Zatvorenie cukrovaru zasiahlo desiatky pestovateľov, od Považského cukru žiadajú kompenzácie

Slovenskí pestovatelia cukrovej repy, ktorých zasiahlo ukončenie výroby cukru v Trenčianskej Teplej, chcú žiadať od Považského cukru odškodnenie. V utorok na tlačovej konferencii Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárske komory (SPPK) o tom informoval predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy SlovenskaRóbert Kovács. Doplnil, že pestovatelia aktuálne rokujú o možnosti presunúť časť pestovateľských plôch do seredského cukrovaru.
Seredský cukrovar rokuje
„Budeme požadovať od Považského cukru aj nejaké odškodnenie. Včera som podpísal list, kde sme konkretizovali, aká je predstava nášho odškodnenia,“ uviedol Kovács. Aké odškodnenie žiadajú nespresnil. Doplnil, že časť plôch na pestovanie cukrovej repy by sa mohla presunúť do seredského cukrovaru. Podľa Kovácsa o tom začali rokovať so Slovenskými cukrovarmi.
KDH kritizuje zatvorenie cukrovaru v Trenčianskej Teplej, varuje pred ohrozením potravinovej bezpečnosti
Možnú spoluprácu s pestovateľmi vidí aj seredský cukrovar. „Rozhodli sme sa, že Slovenské cukrovary sa pokúsia zachrániť časť rajónu, ktoré Považský cukor opúšťa. Pokúsime sa získať týchto partnerov na našu stranu. Musíme však povedať, že cukrovar nie je schopný v momentálnom stave zobrať celú výmeru opustených pestovateľov, ale sme pripravení urobiť všetky opatrenia na to, aby sme ešte v tomto roku urobili investičné kroky, aby sme dokázali navýšiť spracovateľskú kapacitu v Seredi a dokázali tak čiastočne eliminovať ten dosah na pestovateľov,“ uviedol Adrián Šedivý zo spoločnosti Slovenské cukrovary.
Doplnil, že rokujú s 36 poľnohospodárskymi podnikmi, ktoré predstavujú výmeru približne 2 300 až 2 500 hektárov. Tieto by seredský cukrovar chcel prebrať a pokračovať na nich v pestovaní cukrovej repy, spresnil Šedivý.
Nordzucker považuje výrobu za neudržateľnú
SPPK považuje zatvorenie cukrovaru v Trenčianskej Teplej za jeden z najčernejších dní slovenského cukrovarníctva. „Zaniká nám cukrovar, ktorý existuje 125 rokov a nepoložila ho ani prvá, ani druhý svetová vojna. Žiaľ situácia na trhu a rozhodnutie vlastníkov dospelo k tomu, že na Slovensku nám ostáva už len jeden cukrovar,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Považský cukor končí s výrobou cukru v Trenčianskej Teplej, spracovanie repy je podľa vlastníka neudržateľné
Upozornil, že zavretím cukrovaru prichádza o svojho odberateľa približne 120 pestovateľov cukrovej repy. Ovplyvní to podľa neho aj saldo zahraničného obchodu a dosah to bude mať aj na zamestnanosť. „Strácame vývozný potenciál a strácame aj sebestačnosť, ktorá sa prepadne možno aj o polovicu,“ dodal Gajdoš.
O ukončení spracovania repy a výroby cukru v závode v Trenčianskej Teplej rozhodlo predstavenstvo spoločnosti Nordzucker, pod ktorú Považský cukor patrí. Výrobu na Slovensku považuje za ekonomicky neudržateľnú. Závod v Trenčianskej Teplej v tomto roku premení na obchodné a logistické centrum, ktoré bude zásobovať domáce trhy a zákazníkov v juhovýchodnej Európe. Výroba cukru je podľa spoločnosti ekonomicky nevýhodná z viacerých dôvodov. Spomína mimoriadne horúce letá, nepravidelné zrážky, rastúci tlak chorôb a škodcov cukrovej repy, ako aj rastúce náklady na pestovanie cukrovej repy na Slovensku.