Trh v Európe zaplavuje falošný med, rakúski vedci ho odhaľujú pomocou DNA testov

V laboratóriu v rakúskej horskej provincii Tirolsko vedci testujú DNA približne 100 vzoriek medu mesačne. Zisťujú tým jeho zloženie, a v niektorých prípadoch aj to, či boli falšované.

Keďže trhy zaplavuje falšovaný med a len niekoľko európskych laboratórií vykonáva takéto analýzy, malá rakúska spoločnosť Sinsoma začala tieto testy ponúkať pred dvoma rokmi. Podľa legislatívy EÚ sa do medu nesmú pridávať prísady ako voda alebo lacné cukrové sirupy, ktoré by mohli zvýšiť jeho objem. Testy však ukázali, že je to bežná prax.

„Pre trh s medom je to naozaj niečo nové,“ povedala Corinna Wallinger, vedúca predaja v spoločnosti Sinsoma. Dodala, že je nevyhnutné, aby sa technológia „stále posúvala vpred – rovnako ako to robia falšovatelia“.

V rokoch 2021 až 2022 bolo 46 percent medu testovaného v rámci vyšetrovania EÚ pri vstupe do bloku označených ako potenciálne falšovaný, čo je nárast zo 14 percent v období rokov 2015 – 2017.