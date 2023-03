Slovensko zasiahla „cibuľová kríza“, jej nedostatok a vyššie ceny potrvajú zrejme až do leta

Nedostatok cibule a jej vyššie ceny na Slovensku potrvajú pár mesiacov, do novej úrody. V tlačovej správe to uviedla poľnohospodárska spoločnosť Sanagro. Tohtoročná cibuľová kríza podľa spoločnosti bude trvať približne do júna, v závislosti od počasia to však môže byť aj dlhšie.

Spoločnosť Sanagro sa pritom odvoláva na skúsenosti z poslednej „cibuľovej krízy“ z roku 2019, ktorá bola spôsobená enormným suchom v Európe. Ceny cibule v tom období vyskočili medziročne o 150 percent. „Tento stav trval približne pol roka. Situácia sa upokojila v lete 2019. Aj tentokrát očakávame, že trend bude podobný,“ uviedol Tomáš Kohút zo spoločnosti Sanagro.