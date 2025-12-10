Rodič ostal v nemom úžase. Synovi priniesli rezeň posypaný popcornom

Neobvyklá detská porcia jedla v stredočeskej reštaurácii vyvolala lavínu reakcií. Obyčajný kurací rezeň s hranolkami bol totiž posypaný popcornom. Podnik tvrdí, že nešlo o omyl, ale o zámer, aj keď pripúšťa, že pri servírovaní sa „kreativita trochu vymkla kontrole“.
Ako referuje web TV Nova, kuriózna kombinácia pochádza z reštaurácie v centre Na Fialce. Fotku jedla, ktoré si objednal jeho syn, zverejnil vo facebookovej skupine Máme rádi Říčany Vít Papírník. „Majú písané stripsy s hranolkami a popcornom. Ale toto som nečakal,“ napísal k snímke.
Ste si istí, aké ryby jete? Odborníci odhalili, koľko produktov má nesprávne označenie
Chlapec si podľa neho myslel, že popcorn bude podávaný zvlášť a zje si ho až po rezni. Namiesto toho bol rezeň poliaty kečupom a zasypaný popcornom priamo na tanieri.
Fotografia okamžite spustila vlnu pobavených komentárov. „Ešte by som pridal nutellu,“ reagoval jeden z diskutujúcich, iní žartovali o tom, že chýba už len koriander či čedar.
Viac než tretina Slovákov vyhadzuje jedlo aspoň raz týždenne, pretože ho nestíha skonzumovať
Reštaurácia reagovala a svoj nápad obhajuje. „Úplne úprimne. My by sme im strašne radi naservírovali kuracie prsíčko sous-vide so zeleninovým kuskusom, lenže deti nám to proste nejedia,“ uviedla na Facebooku. Podnik tvrdí, že popcorn na jedle súvisel s kinom, ktoré sa v tom istom centre nachádza.
Priznáva však aj malý prešľap. „Uznávame, že tá kreativita pri servírovaní sa trochu vymkla kontrole, takže sa polepšíme a nabudúce to radšej naservírujeme zvlášť, nech si to po stole rozsypú samy,“ dodala reštaurácia.