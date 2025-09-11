Kaufland výrazne prispel k rastu slovenskej ekonomiky, prínos je citeľný v regiónoch aj verejných financiách

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. prispela v obchodnom roku 2024 k rastu slovenskej ekonomiky sumou 2,254 miliardy eur. Vyplýva to zo sociálno-ekonomickej štúdie vypracovanej v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko.
Kaufland pôsobí na slovenskom trhu už 25 rokov a patrí medzi najvýznamnejších maloobchodných hráčov, pričom dlhodobo podporuje rozvoj regiónov, domácu spotrebu a slovenských dodávateľov, ktorých produkty tvoria približne 60 % sortimentu.
Silný je aj prínos pre verejné financie
„Ekonomický prínos, ktorý cíti celá krajina,“ uvádza štúdia, pričom celková hodnota vytvorená spoločnosťou za jediný obchodný rok by postačovala na výstavbu takmer dvoch moderných nemocníc s kapacitou 950 lôžok. Kaufland prispel k slovenskému HDP sumou 707,12 milióna eur, čo by pokrylo výstavbu 23 moderných škôl s kapacitou takmer 1 000 detí pre každú z nich.
Kaufland podporuje farmárov v rozvojových krajinách predajom Fairtrade výrobkov
Silný je aj prínos pre verejné financie, keďže spoločnosť odviedla do štátneho rozpočtu 227,79 milióna eur vo forme daní, odvodov a poplatkov, čo je porovnateľné s dvojročným rozpočtom na prevádzku MHD v Bratislave.
Ekonomický dopad vo všetkých regiónoch Slovenska
Kaufland má výrazný ekonomický dopad vo všetkých regiónoch Slovenska, najmä v Bratislavskom kraji (viac ako 641 mil. eur), Košickom (285 mil. eur), Trnavskom (270 mil. eur), Žilinskom (262 mil. eur) a Nitrianskom kraji (258 mil. eur).
Kaufland zvýši mzdy a rozšíri zamestnanecké výhody, na náklady vyčlení o takmer 18 miliónov eur viac ako minulý rok
Trenčiansky kraj je príkladom priameho zamestnaneckého dopadu vďaka logistickému centru v Ilave, ktoré vytvára viac než 2 000 pracovných miest. Nitriansky región profituje z dlhodobých dodávateľských vzťahov. Kaufland tak pomáha vytvárať a udržať pracovné príležitosti, posilňuje regionálnych výrobcov a prináša priamy prínos do verejných financií.
Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 550 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 85 prevádzok. Spoločnosť Kaufland je hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).