Vojna neskončí, kým Ukrajina neustúpi. Hovorca Kremľa Peskov vrhol tieň na nové kolo mierových rokovaní

Rusko bude vo vojne proti Ukrajine pokračovať, kým Kyjev nepristúpi na podmienky Moskvy na ukončenie štyri roky trvajúcej invázie. Hovorca KremľaDmitrij Peskov to vyhlásil pred novinármi v stredu, keď sa začína druhé kolo trojstranných mierových rokovaní v Abú Zabí.
„Naša pozícia je známa. Kým kyjevský režim neurobí príslušné rozhodnutia, špeciálna vojenská operácia pokračuje,“ zdôraznil Peskov v súlade s dlhodobou tvrdou rétorikou Moskvy. Jeho vyjadrenie aj pokračujúce ruské údery na ukrajinskú energetickú sieť pri pretrvávajúcich mrazivých teplotách vrhajú tieň na začiatok rokovaní Spojených arabských emirátoch.
Diplomaciu neberú vážne
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj už v utorok reagoval, že ruské útoky na energetiku „dokazujú, že Moskva svoj postoj nezmenila: ďalej sa spoliehajú na vojnu a ničenie Ukrajiny a diplomaciu neberú vážne“. Bez ďalších podrobností dodal, že vyjednávací tím tomu prispôsobí svoju prácu.
Zelenskyj: V Rusku buď týždeň trvá štyri dni alebo Moskva chce vojnu
Podľa amerického prezidentaDonalda Trumparuský prezidentVladimir Putin dodržal svoje slovo týkajúce sa týždňovej prestávky v útokoch na Kyjev a kritickú infraštruktúru. „Viete, týždeň je veľa, vezmeme hocičo, lebo je tam naozaj veľká zima“ vyhlásil v utorok.
„Chcem, aby vojnu skončil,“ vyjadril sa na Putinovu adresu s tým, že by bol rád keby prestávku v útokoch predĺžil.
Sporné územia
Hlavným sporným bodom rokovaní stále zostáva budúci status území na východe Ukrajiny. Ako podmienku akejkoľvek mierovej dohody požaduje Moskva stiahnutie ukrajinských síl z veľkých častí Donbasu vrátane silne opevnených miest s bohatými zásobami nerastných surovín. Zároveň žiada o medzinárodné uznanie území, ktoré počas invázie obsadila.
Okrem Donbasu si nárokuje Luhanskú, Chersonskú aj Záporožskú oblasť a ďalšie územia v najmenej troch ďalších východoukrajinských regiónoch napriek tomu, že nad nimi nemá kontrolu.
Kyjev tvrdí, že konflikt by mal byť zmrazený v súčasných hraniciach frontovej línie a odmieta jednostranné stiahnutie vojenských jednotiek. Zároveň varuje, že územné ústupky Moskvu len povzbudia, aby neprijala dohodu, ktorá by zabránila budúcej agresii.