Zakladateľa skrachovanej burzy kryptomien FTX opäť obvinili, čínskym úradom poskytol 40-miliónový úplatok

Bývalého výkonného riaditeľa skrachovanej burzy kryptomien FTX Sama Bankman-Frieda obvinili, že poskytol úplatky v hodnote 40 miliónov dolárov jednému alebo viacerým čínskym úradníkom, aby odblokovali aktíva súvisiace s jeho podnikaním v oblasti kryptomien.

Zahraničné korupčné praktiky

Obvinenie zo sprisahania za účelom porušenia zákona o zahraničných korupčných praktikách zvyšuje počet obvinení, ktorým čelí 31-ročný Bankman-Fried na 13.

Text pritom podľa agentúry Associated Press (AP) obsahuje aj formuláciu, ktorá naznačuje, že v rámci vyšetrovania, ktoré prokurátor Damian Williams opakovane označuje ako pokračujúce, sa chystá piate zatknutie. Neidentifikovanú osobu, ktorá sa podľa obžaloby s Bankman-Friedom podieľala na sprisahaní, by mali zatknúť v južnom okrese New Yorku.

FTX vyhlásila bankrot 11. novembra, keď jej došli peniaze po tom, čo burza kryptomien zažila ekvivalent runu na vklady. Bankman-Fried, ktorého obvinili zo zosnovania plánu na podvedenie investorov, je na slobode vďaka kaucii 250 miliónov dolárov, ktorá mu umožňuje bývať u rodičov v kalifornskom Palo Alto. V januári pred manhattanským federálnym súdom odmietol obvinenia, podľa ktorých protiprávne presmeroval prostriedky zákazníkov FTX do nákupov luxusných nehnuteľností, darov politikom a riskantných obchodov v jeho súkromnom kryptofonde Alameda Research.

Hovorca jeho právnych zástupcov sa v utorok pre agentúru AP k najnovšiemu obvineniu odmietol vyjadriť.

Niekoľkomiliónový úplatok

Údajné úplatky podľa obvinenia pochádzali z činnosti spoločnosti Alameda Research. Čínske orgány činné v trestnom konaní začiatkom roka 2021 zmrazili niektoré účty spoločnosti Alameda na obchodovanie s kryptomenami, na ktorých sa v tom čase nachádzali kryptomeny v hodnote asi jednej miliardy dolárov.

Bankman-Fried vedel, že čínske úrady účty zmrazili v rámci vyšetrovania obchodnej protistrany spoločnosti Alameda a počas niekoľkých mesiacov sa rôznymi spôsobmi neúspešne pokúšal o ich rozmrazenie. Nakoniec súhlasil s tým, že s cieľom rozmraziť účty poskytne niekoľkomiliónový úplatok.

V novembri 2021 presunuli časť úplatku v kryptomene, vtedy v hodnote približne 40 miliónov dolárov, z hlavného obchodného účtu spoločnosti Alameda do súkromnej peňaženky s kryptomenami a približne v rovnakom čase im odblokovali zmrazené účty. Keď Bankman-Fried dostal potvrdenie, že účty boli rozmrazené, schválil prevod ďalších desiatok miliónov dolárov v kryptomene na dokončenie úplatku.