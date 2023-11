Slovensko sa prepadá ku krajinám s horším ratingom. Podľa inštitútu je škoda, že to nekričí na rokovaní vlády nahlas

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) má za sebou posledný tohtoročný predaj dlhopisov. V novembrovej aukcii sa predali dlhopisy v celkovej sume 524,3 mil. eur. Za celý tento rok agentúra plánovala predať dlhopisy za 8 mld. eur.

Najrizikovejšie krajiny eurozóny

„Pre pretrvávajúci vojenský konflikt na Ukrajine, vysokú infláciu, vývoj verejných financií a rozpočtový deficit však bola nútená zvýšiť predaj dlhopisov na konečných 10,5 mld. eur.“ Informoval rezort financií.

Tento rok bol poznačený aj nárastom úrokov. Kým vlani štát dokázal predať dlhopisy v priemere za 2,45 %, v tomto roku to bolo 3,74 %.

„Enormný nárast deficitu a dlhu počas predchádzajúcich troch rokov spôsobili, že sme sa v októbri dostali medzi najrizikovejšie krajiny eurozóny,“ uviedlo Ministerstvo financií SR.

Minulá vláda nedokázala odstrániť deficit

Napríklad pri predaji 10-ročných dlhopisov sme sa dostali k úrovni 4 % p. a. a zaradili sme sa tak ku krajinám ako je Grécko, Chorvátsko či Cyprus. Ide teda o krajiny s horším ratingom, ako má Slovensko. Novembrové dlhopisy vzhľadom na celkový pokles trhových úrokových sadzieb skončili mierne pod 4 %.

Ako komentoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), minulá vláda nedokázala odstrániť deficit verejných financií z roku 2020 a ešte ho zvýšila.

To, že Slovensko patrí medzi najrizikovejšie krajiny a že sa prepadávame ku krajinám s horším ratingom, je podľa inštitútu pravda a rezort financií to identifikoval správne. „Škoda, že to nekričí nahlas na rokovaní vlády, 0,4-miliardová dávka pre dôchodcov stav len zhorší,“ doplnil inštitút.