Slovensko predalo dlhopisy za viac ako 560 miliónov eur

Slovensko opäť predávalo dlhopisy. V pondelkových aukciách štyroch emisií štátnych bondov investori nakúpili slovenské cenné papiere za 567,1 mil. eur. Celkový dopyt pritom dosiahol niečo vyše 1,1 mld. eur.

Aukcie budú pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori nakúpiť slovenské štátne dlhopisy ešte za 106,7 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Najvyššiu sumu v pondelkových aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných v októbri 2032, a to 185 mil. eur. Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné v júni 2033 v sume 172,1 mil. eur.

So sumou 123 mil. eur nasledovali dlhopisy splatné vo júni 2027. Ďalej to boli ešte dlhopisy splatné v októbri 2047 s predajom v objeme 87 mil. eur. Priemerný ročný akceptovaný výnos sa v závislosti od druhu emisie pohyboval od 3,27 % do 4 %.