PZP je drahšie. Ako si ustrážiť cenu a čo robiť, ak vám poisťovňa vypovie zmluvu?

Niektorí to už pocítili, iných to iba čaká – povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidiel nás v tomto roku stojí viac. Podľa odhadov ide priemerne o 10-15%-tný nárast, najvyšší za posledné dva roky a ceny pôjdu hore aj naďalej. „K zvýšeniu cien PZP evidujeme viacero argumentov poisťovní, ako napríklad navýšenie ceny práce za opravy, náhradných dielov i novelu zákona o PZP účinnú od 1.8.2024, ktorá okrem iného priniesla aj vyššie limity plnenia,“ hovorí Lenka Blahová, sprostredkovateľka poistenia z GRANDEN. Cenotvorba súvisí aj s infláciou, stále častejšími výkyvmi počasia a výskytom prírodných katastrof, ktoré zvyšujú riziko dopravných nehôd i stúpanie nákladov na zdravotnú starostlivosť v prípade škodovej udalosti. Do automobilov sa zároveň budujú nové technológie s vysokými nákladmi na servis.

Mladí z Bratislavy si priplatia najviac

Kým v minulom roku bola priemerná suma PZP okolo 140 €, tento a ďalšie roky to môže byť viac ako 160 €. Konkrétna čiastka je však individuálna. Pri výpočte poistného hrá úlohu nielen samotné vozidlo – konkrétne jeho značka, hmotnosť, objem či výkon motora – ale aj profil poistenca. Poisťovne zohľadňujú napríklad vek vodiča, jeho trvalé bydlisko a to, či má za sebou bezškodové obdobie.

„Poisťovne pristupujú k navýšeniu individuálne, pričom zohľadňujú najmä škodovosť na poistnej zmluve. Škodovosť sa vyjadruje jednoducho, ak ste poisťovni zaplatili na poistnom 500 eur, ale počas roka vám vyplatila 1 000 eur, potom je vaša škodovosť 200 %. Pri takejto výške škodovosti vás môže poisťovňa aj vypovedať. Alebo vám zašle na ďalšie obdobie oveľa vyššiu čiastku poistného. Pozerá sa však aj na to, či ste mali viac škôd, alebo to bola jedna škoda. Vysoká škodovosť znamená pre poisťovňu nie veľmi atraktívny obchod. Na priemerné percento navýšenia sa preto neodporúčame orientovať,“ upozorňuje Lenka Blahová.

V praxi sú podľa poisťovní najviac rizikovou skupinou mladší vodiči s cennejším vozidlom, pochádzajúci z väčších miest a s krátkou históriou za volantom. Tí, ktorí jazdia opatrne a bez nehôd, môžu získať výhodnejšiu sadzbu. Naopak, ak je niekto čerstvým šoférom s nehodou na konte a býva v metropole, pravdepodobne si priplatí.

Ako využiť konkurenciu ponúk vo svoj prospech?

Mnoho aktuálne dostupných ponúk PZP hrá v prospech klientov. Porovnať ponuky PZP však nie je o „vyklikaní“ si online kalkulačky. Aby ste zo širokej konkurencie skutočne profitovali, je potrebné trh naozaj dobre poznať a neulakomiť sa automaticky na najlacnejšiu ponuku, či hľadať „zlatý stred“. Porovnávať jednotlivé alternatívy, tak aby naozaj zodpovedali vašej situácii, vyžaduje čas, odbornosť i skúsenosť. „Pri produktoch PZP naozaj niekedy nie je jednoduché porovnávať jablká s jablkami a nie jablká s hruškami. Najväčšou chybou klientov býva orientácia iba na najnižšiu cenu a nie na individuálne potreby pokrytia dôležitých rizík. Je dobré poznať a porovnať aj rozsah asistenčných služieb, výluk, či možné pripoistenia k PZP,“ podotýka odborníčka. V dnešnej dobe si viete vyskladať aj zaujímavé PZP, ak nechcete platiť za havarijnú poistku. Napríklad sklo, stret so zverou, úraz ale aj batožinu, čo sú krytia, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí iba pri „drahšom“ havarijnom poistení.

Nesprávne nastavené poistenie môže viesť nielen k nevýhodným podmienkam, ale aj ku komplikáciám pri samotnom plnení. Napríklad zistíte, že škoda, ktorú ste nahlásili, sa na dané poistenie nevzťahuje, pretože bola súčasťou výluky, alebo že poistná suma je nastavená príliš nízko na reálne krytie škody. Nie je výnimočné ani to, že klienti nevedia, akú formu dokladovania poisťovňa vyžaduje, čo predĺži celý proces alebo spôsobí zamietnutie plnenia. Aj preto odborníci odporúčajú zveriť výber PZP skúsenému sprostredkovateľovi, ktorý sa v oblasti poistenia dlhodobo pohybuje a rozumie všetkým dôležitým súvislostiam.

Nižšia cena je o znalostiach a načasovaní

Ako si napriek zdražovaniu poistenie vozidla optimalizovať? Podľa odborníčky je to možné, ak sa pripravíte ešte pred obnovením poistnej zmluvy a obrátite sa na skúseného profesionála. „Dostatočný čas pred výročím pre našich klientov vždy vypracovávame individuálne nacenenia a porovnávame, či na poistnom trhu existuje pre nich lacnejšia alternatíva. A naozaj v časti prípadov sa dá nájsť aj PZP s nižším poistným, aké poisťovňa pri obnove klientovi ponúka. Máme aj časť prípadov, kde dokonca vieme nájsť aj nižšiu cenu, akú mal klient v poisťovni ešte pred navýšením,“ uvádza Lenka Blahová. Stáva sa, že klienti napokon prijmú aj navýšenú ponuku od svojej pôvodnej poisťovne — nie z rezignácie, ale s istotou, že po dôkladnom porovnaní išlo o najvýhodnejšie dostupné riešenie.

Vypovedala vám poisťovňa zmluvu? Pripravte sa vopred

Čo ak vám poisťovňa vypovie zmluvu pre nepriaznivý škodový priebeh? Takéto situácie, keď pri flotilovom či bežnom poistení poisťovateľ neobnoví zmluvu alebo ju klient odmietne kvôli výraznému navýšeniu poistného, nie sú zriedkavé. Sprostredkovateľka poistenia Lenka Blahová potvrdzuje, že aj takéto prípady sa dajú riešiť výhodne – najmä ak sa na ne pripravíte vopred a v spolupráci s odborníkom. „Dôležitou súčasťou služieb odborníka na sprostredkovanie poistenia je priebežné sledovanie a monitorovanie škodovosti, aby bol klient pripravený a nie prekvapený a to už počas trvania poistenia. Ak sa situácia vyvíja nepriaznivo, hľadáme včas nového poisťovateľa a produkt, ktorý vie ponúknuť najvýhodnejšie podmienky,“ približuje expertka. Ak o poistke ešte len uvažujete, radí zbystriť pozornosť.

Správne nastavenie si totiž vyžaduje viac než len rýchlu online kalkuláciu — je dôležité zohľadniť vašu individuálnu situáciu, orientovať sa v ponukách naprieč celým trhom a zvážiť aj skúsenosti s konkrétnymi poisťovňami. Správne nastaviť poistku nie je o šťastí ani náhode. Skúsený sprostredkovateľ pozná trh, vie sa v ňom pohybovať a dokáže vám nájsť riešenie, na ktoré by ste sami nemuseli prísť.