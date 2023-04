Prevzatie Credit Suisse bankou UBS bolo najlepšie riešenie, obhajujú sa regulátori a načrtli dopad ďalších možností

Švajčiarski regulátori v stredu obhajovali záchranu banky Credit Suisse prostredníctvom prevzatia konkurenčnou bankou UBS ako najlepšie riešenie s najmenším rizikom šírenia krízy a vážneho poškodenia postavenia Švajčiarska ako finančného centra.

Najlepšia možná voľba

Fúzia bola „najlepšou voľbou“ a to takou, ktorá „minimalizovala riziko šírenia turbulencií a maximalizovala dôveru“, povedal výkonný riaditeľ Švajčiarskeho úradu pre dohľad nad finančným trhom (FINMA) Urban Angehrn. Dodal, že ďalšie dve voľby, a to prevzatie švajčiarskou vládou alebo vstup Credit Suisse do procedúry insolvencie, by spôsobili vážne ujmy.

Insolvencia by ponechala v činnosti funkčné časti Credit Suisse ale s „poškodenou povesťou“, povedal Angehrn novinárom vo švajčiarskom hlavnom meste Bern. Dočasné prevzatie švajčiarskou vládou by vystavilo daňových poplatníkov riziku strát.

Devastačný vplyv

„Človek si môže dobre predstaviť, aký devastačný vplyv by na švajčiarske privátne bankovníctvo mala insolvencia divízie wealth management banky Credit Suisse,“ konštatoval šéf FINMA.

„Mnohé iné švajčiarske banky by mohli čeliť presne takému masovému výberu vkladov, akému vo štvrtom kvartáli čelila Credit Suisse,“ poznamenal.

Švajčiarski vládni predstavitelia vrátane predstaviteľov FINMA narýchlo zorganizovali prevzatie Credit Suisse bankou UBS 19. marca za 3,25 miliardy dolárov po tom, ako sa akcie Credit Suisse prepadli a nervózni investori si rýchlo vyberali svoje peniaze.

