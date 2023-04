Poslankyne Mierna a Brisudová navrhujú zdaniť vstupné na zábavné, kultúrne, športové a rekreačné podujatia

Nezaradené poslankyne Národnej rady SR Anna Mierna a Martina Brisudová navrhujú od začiatku budúceho roka zdaniť vstupné alebo poplatok vyberaný od návštevníkov zábavných, kultúrnych, športových, rekreačných a obdobných podujatí.

Týmto krokom chcú zabezpečiť nový príjem do rozpočtu obcí a miest. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach, ktorý poslankyne predložili do parlamentu.

Cestovný ruch stojí samosprávy viac

Samosprávy v súčasnosti vyberajú daň za ubytovanie. Cestovný ruch však podľa poslankýň zahŕňa omnoho širší rozsah činností, ako je len ubytovanie. Sú to mnohé aktivity, ktoré sú často hlavným dôvodom pre to, aby turista prišiel práve do danej lokality.

„Títo návštevníci využívajú širokým spôsobom verejnú infraštruktúru daného regiónu, cesty, dopravu, produkujú odpad a podobne. To všetko sú oblasti, ktorých budovanie a údržba si vyžaduje veľké náklady z rozpočtov samospráv,“ argumentujú predkladateľky návrhu.

Nový zdroj príjmov

Okrem dane z ubytovania v súčasnosti sektor cestovného ruchu neprispieva do rozpočtov samospráv.

„Je preto potrebné vytvoriť touto miestnou daňou zdroj príjmov pre samosprávy a oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré tak získajú zdroj pre financovanie skvalitňovania tejto oblasti a zlepšovanie infraštruktúry, ktorá slúži cestovnému ruchu aj miestnym občanom,“ uviedli poslankyne.