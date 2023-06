Pobočka Colného úradu v Starej Ľubovni avizuje zmeny

Pobočka Colného úradu Prešov so sídlom v Starej Ľubovni od júla rozšíri svoju činnosť o colnú oblasť. Pôjde v poradí o tretiu takúto kombinovanú pobočku v pôsobnosti úradu, dve už fungujú v Prešove a Poprade. Informovala o tom hovorkyňa colného úradu Katarína Bebčáková.

Pobočka v Starej Ľubovni bude okrem daňovej oblasti správy spotrebných daní plniť úlohy colného dohľadu. Rozhodovať bude o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu pri dovoze a vývoze tovarov z či do tretích krajín.

„Verejnosť, súkromné osoby, ako aj podnikatelia, tak môže služby finančnej správy v colnej oblasti prostredníctvom Colného úradu Prešov využiť už aj v tomto meste,“ uviedla hovorkyňa.

Pobočka začne s činnosťou v colnej oblasti v pondelok 3. júla. Klientom finančnej správy bude poskytovať svoje služby päť dní v týždni, a to v pondelok až štvrtok v čase od 08:00 do 16:00 a v piatok od 08:00 do 14:00.