Neistota na ázijských trhoch po poklese Wall Street z rekordných hodnôt

Investori si užívali niekoľkomesačný rast, ktorý posunul niektoré trhy na rekordné maximá, no v utorok nastala pauza, keď sa objavili názory, že rast mohol byť príliš prudký.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Akciové trhy v Ázii sa v stredu pohybovali neistým krokom po tom, čo Wall Street zaznamenala pokles z rekordných hodnôt.

Investori si užívali niekoľkomesačný rast, ktorý posunul niektoré trhy na rekordné maximá, no v utorok nastala pauza, keď sa objavili názory, že rast mohol byť príliš prudký. Všetky tri hlavné indexy v New Yorku boli ťahané nadol technologickými gigantmi ako Nvidia a Amazon, ktoré boli predtým lídrami globálneho rastu vďaka veľkým investíciám do umelej inteligencie.

Ďalším kľúčovým faktorom rastu boli očakávania, že Fed tento rok niekoľkokrát zníži úrokové sadzby, pričom minulý týždeň už došlo k jednému zníženiu a predpokladajú sa ďalšie dve. Vyjadrenia kľúčových predstaviteľov Fed-u však vyvolali medzi investormi neistotu.

„Ak uvoľníme politiku príliš agresívne, nemusíme dokončiť boj s infláciou a neskôr budeme musieť zmeniť kurz,“ povedal predseda Fed-u Jerome Powell.

V Ázii klesli indexy v Tokiu, Sydney, Soule, Singapure, Tchaj-peji a Wellingtone, zatiaľ čo v Hongkongu, Šanghaji a Manile zaznamenali mierne zisky.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,2 % na 67,08 USD za barel.

