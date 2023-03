Kam smeruje najviac dotácií? ÚHP a Inštitút finančnej politiky sa pozreli na výdavky štátu za takmer 1,5 miliardy eur

Doposiaľ štát nevedel, koľko peňazí dáva na všetky dotačné schémy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) spolu s Inštitútom finančnej politiky (IFP) sa preto pozrel na výdavky vo výške 1,46 mld. eur a spolu navrhli odporúčania pre všetky väčšie formy podpory. Odborníci odporúčajú zastaviť alebo zrušiť dotácie približne za 370 mil. eur. Ponechať odporúčajú schémy za 630 mil. eur a upraviť za 358 mil. eur.

Najviac dotácií smeruje do energetiky

Najviac dotácií smeruje podľa ÚHP do energetiky. Už pred energetickou krízou smerovalo na dotácie v energetike ročne približne 800 mil. eur. Väčšinu z tejto čiastky platili koneční spotrebitelia, iba približne 6 % z tejto sumy ide priamo zo štátneho rozpočtu. ÚHP odporúča zrušiť napríklad dotáciu za 117 mil. eur ročne, ktorou sa dotuje výroba elektrickej energie z hnedého uhlia v elektrárni Nováky.

Oproti eurofondom sú štátne dotácie do pôdohospodárstva podľa ÚHP iba omrvinkou. Z eurofondov je to zhruba 600 mil. eur ročne, kým zo štátneho rozpočtu je to iba niečo cez 60 mil. eur ročne.

Zvyšovanie produktivity farmárov

Revízia odporúča, aby dotácie smerovali najmä do zvyšovania produktivity farmárov a nie do plošnej podpory. Takýmto príkladom je podľa odborníkov zelená nafta. Zlou praxou je podľa nich tiež obchádzanie európskych pravidiel a vyplácanie podpory za vyplnenie dotazníkov. Na to upozornil už aj NKÚ.

Revízia sa zamerala aj na ďalšie oblasti. ÚHP verí, že poskytne dobrý základ pre verejnú diskusiu a že sa zavedie pravidelné vyhodnocovanie schém. Výsledkom tak bude vyššia efektivita.