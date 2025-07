Inflácia v júni vyskočila nahor, podľa analytika sú jej hlavným ťahúňom ceny služieb

Predbežný odhad Eurostatu ukázal, že medziročná inflácia na Slovensku v júni zrýchlila na 4,6 %, medzimesačne stúpla o 0,3 %. „Bolo to o desatinu percentuálneho bodu viac, než sme predpokladali. Celkový vývoj je však v súlade s našimi očakávaniami,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Ceny služieb sú hlavným ťahúňom inflácie

Naďalej podľa jeho slov platí, že hlavným ťahúňom inflácie sú ceny služieb. Tie podľa predbežných údajov vzrástli v júni medziročne o 8,6 % a medzimesačne o 0,8 %. Zrýchlenie zaznamenala aj kategória potravín, alkoholu a tabaku, kde medziročná inflácia dosiahla 4,5 %. Naopak, tlmiaci efekt prichádza z kategórie energie, kam patria aj pohonné hmoty. Tie medziročne priaznivo reagujú na pokles cien ropy na svetových trhoch.

„Ten súvisí s obavami z globálneho ekonomického spomalenia a zvýšenej neistoty, vrátane hrozieb zavedenia recipročných ciel,“ skonštatoval analytik. Vývoj inflácie na Slovensku sa v tomto roku na medziročnej báze od eurozóny líši, no zodpovedá podľa Kočiša očakávaniam. Na medzimesačnej báze rástli ceny rovnakým tempom ako v priemere eurozóny.

„Medziročný rast cien je u nás vo veľkej miere spôsobený konsolidačnými opatreniami, ktoré nadobudli účinnosť začiatkom roka alebo počas druhého kvartálu. Tieto opatrenia, vrátane zvýšenia DPH, majú plošný vplyv naprieč viacerými kategóriami tovarov a služieb,“ komentoval Kočiš.

Ide o tohtoročný vrchol?

Zároveň sa podľa neho do cien ešte stále postupne premietajú aj ďalšie rastúce náklady, napríklad nové dane pre podnikateľov, vrátane dane z finančných transakcií. Na strane druhej cenový strop na energie pre domácnosti síce pomáha infláciu zmierňovať. No zároveň komplikuje proces fiškálnej konsolidácie.

„Máme za to, že inflácia v júni dosiahla svoj tohtoročný vrchol. V druhej polovici roka očakávame určité spomalenie medziročného tempa rastu cien, ale naďalej by sa inflácia mala počas leta ešte udržať nad alebo na úrovni štyroch percent,“ povedal Kočiš. V záverečnom kvartáli by sa medziročná inflácia mohla podľa jeho slov dostať pod hranicu 4 %. Za celý rok sporiteľňa predpokladá, že priemerná harmonizovaná inflácia sa ustáli v priemere nad hranicou 4 %, a to na úrovni 4,2 %.