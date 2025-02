Francúzska banka Bpifrance investuje 10 miliárd eur do projektov umelej inteligencie

Francúzska banka Bpifrance investujúca vo verejnom sektore investuje do roku 2029 desať miliárd eur do projektov súvisiacich s umelou inteligenciou. Banka to uviedla v piatok pri príležitosti konania globálneho summitu o tejto technológii v Paríži. Bpifrance bude investovať priamo do startupov, ktoré vyvíjajú modely umelej inteligencie, súvisiacu infraštruktúru a hardvér, ako sú čipy, ako aj do fondov podporujúcich tento sektor a do poradenstva pre firmy, ktoré si banka vyberie na finančné investície.

Toto oznámenie prichádza niekoľko týždňov po tom, ako administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa predstavila plán investícií do infraštruktúry umelej inteligencie v hodnote 500 miliárd dolárov, ktorú zastrešuje spoločnosť OpenAI a jej investičný podporovateľ SoftBank. Ďalší vývojári umelej inteligencie, ako materská spoločnosť Facebooku Meta, Google a Amazon, oznámili svoje vlastné plány v hodnote desiatok miliárd dolárov.

Bpifrance vo vyhlásení uznala „kontext zrýchľujúcej sa globálnej konkurencie s rastúcim počtom investičných zámerov„. Francúzsko však môže byť hrdé na „veľmi dynamické prostredie startupov s mnohými sľubnými spoločnosťami“, ktoré by mohli „posilniť (pozíciu Francúzska), suverenitu a konkurencieschopnosť„.