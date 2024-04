Ekonomický rast bude pri prudko klesajúcej inflácii prirodzene akcelerovať, RRZ zverejnila aj percentuálne prognózy

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nemení odhad rastu v tomto a budúcom roku. Ekonomický rast bude pri prudko klesajúcej inflácii prirodzene akcelerovať. Makroekonomická prognóza RRZ predpokladá rast ekonomiky v tomto roku o viac ako 2 %, v tom ďalšom sa priblíži k 3 %.

Zdrojom rastu sa v tomto roku stane spotreba domácností, nakoľko pre prudko klesajúcu infláciu štandardne krátkodobo výraznejšie vzrastú reálne mzdy. Domácnosti sa tak budú snažiť dohnať odloženú spotrebu a využiť nižší rast cien oproti predošlým rokom.

Vývoj reálnych miezd

Tempo rastu cien by malo podľa RRZ zvoľňovať a na horizonte prognózy smerovať k dvojpercentnému cieľu Európskej centrálnej banky. To sa podľa rady prirodzene s oneskorením prejaví spomalením rastu nominálnych miezd. Reálne mzdy tak môžu dočasne výrazne vzrásť z dôvodu prudkého poklesu inflácie, ale následne sa vrátia k tempu rastu v súlade s produktivitou práce. Prognóza predpokladá od budúceho roka rast cien energií, no tempo ich rastu by malo byť mierne a rozložené do viacerých rokov.

Ekonomiku bude v tomto roku podporovať len postupné oživenie exportu, ktorý bude tlmený bariérami v svetovom obchode a hlavne nízkou výkonnosťou európskeho priemyslu. Naplno by sa export mal rozbehnúť až od budúceho roka spolu so zvyšujúcim sa zahraničným dopytom. V neskorších rokoch prognózy by export mal byť taktiež podporený vývozom z nových kapacít v automobilovom priemysle a ďalšej pridruženej výroby.

Čerpanie zdrojov plánu obnovy

Silný impulz do ekonomiky v prognóze očakáva rada z čerpania zdrojov plánu obnovy. Tie by mali podľa ich odhadov kulminovať v rokoch 2024 a 2025. Spolu s príspevkami súkromného sektora by investície mali dynamicky rásť v okolí 5 %. V neskoršej časti prognózy predpokladá RRZ ich rast primárne skrz príspevky súkromného sektora.

Pri naplnení predpokladov očakáva rada výkonnosť ekonomiky mierne nad svojim potenciálom v celom horizonte prognózy aj s prispením neudržateľne vysokých deficitov verejných financií. Rast potenciálu bude do značnej miery limitovaný v tomto roku. Dôležitým determinantom by mal byť podľa RRZ trh práce, kde boli v prvom štvrťroku zaznamenané početné odchody do predčasného dôchodku. To oslabuje potenciálnu výkonnosť ekonomiky.