Ázijské trhy sa trápia, pozornosť sa sústreďuje na infláciu v USA

Obchodovanie bolo ovplyvnené aj sviatkom v Japonsku a blížiacou sa búrkou v Hongkongu.
Ázijské trhy v utorok nedokázali nasledovať rekordné výkony Wall Street, keďže investori očakávajú zverejnenie údajov o inflácii v USA, ktoré môžu rozhodnúť o ďalšom smerovaní politiky Federálneho rezervného systému (Fed).

Obchodovanie bolo ovplyvnené aj sviatkom v Japonsku a blížiacou sa búrkou v Hongkongu, čo spôsobilo mierny pokles na trhoch v Hongkongu, Šanghaji, Manile a Wellingtone, zatiaľ čo Sydney, Soul, Singapur a Jakarta zaznamenali rast.

Tchaj-pej posilnil o viac ako jedno percento, pričom akcie čipového giganta TSMC vzrástli takmer o tri percentá a nasledovali tak svojho amerického konkurenta Nvidiu, ktorá oznámila investíciu 100 miliárd dolárov do OpenAI pre vývoj umelej inteligencie novej generácie.

Narastajú však obavy, že trhy sa spomalia s ohľadom na možné pozastavenie financovania federálnych inštitúcií v USA. Tamojším senátorom sa v piatok nepodarilo schváliť návrh zákona o dočasnom financovaní po tom, čo ho tesne schválila republikánmi ovládaná Snemovňa reprezentantov.

Pozastavenie financovania by znamenalo zastavenie menej dôležitých operácií a státisíce štátnych zamestnancov by dočasne zostali bez platu.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,4 % na 66,28 USD za barel.

