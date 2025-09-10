Ázijské trhy rastú po slabých údajoch o zamestnanosti v USA

Ázijské trhy v stredu pokračovali v raste po rekordnom dni na Wall Street, počas ktorého najnovšie údaje o slabnúcom trhu práce v USA zvýšili očakávania týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom (Fed).
Oči investorov sú teraz upriamené na zverejnenie indexu spotrebiteľských cien (CPI), ktoré by mohlo ovplyvniť rozhodovanie americkej centrálnej banky o ďalších krokoch vo zvyšnom priebehu tohto kalendárneho roka.
Údaje z utorka ukázali revidovaný počet nových pracovných miest za 12 mesiacov do marca tohto roka, ktorý bol nižší o rekordných 911-tisíc miest, čo naznačuje rýchlejšie spomalenie americkej ekonomiky, než sa pôvodne očakávalo.
Šéf Fed-u Jerome Powell minulý mesiac naznačil, že zníženia sadzieb sú na obzore. Analytici tvrdia, že na septembrovom zasadnutí Fed-u otázkou zostáva akurát hodnota zníženia.
Po troch hlavných indexoch Wall Street, ktoré uzavreli na rekordných maximách, pokračoval pozitívny trend aj v Ázii. Hongkong dosiahol nové štvorročné maximum a Soul sa priblížil k rekordu vďaka nádejam na reformy juhokórejskej ekonomiky. Tokio, Sydney, Singapur, Tchaj-pej, Wellington a Manila tiež zaznamenali rast.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 0,6 % na 66,80 USD za barel.