Americký aj ázijské akciové trhy uzavreli nižšie, rastú obavy z recesie a mnohí by mohli prísť o prácu

Americký akciový trh vo štvrtok uzavrel nižšie. Trhy stále ovplyvňujú obavy z možných agresívnejších krokov amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý zvyšovaním úrokových sadzieb bojuje proti vysokej inflácii.

Šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell, ktorý tento týždeň vypovedal pred Kongresom, sa vyjadril, že sú pripravení pokračovať v intenzívnejšom zvyšovaní, ak to bude nevyhnutné. Investori sa obávajú, že kroky proti inflácii by mohli uvrhnúť ekonomiku do recesie a pripraviť mnohých ľudí o prácu.

Index S&P 500 oslabil o 1,8 percenta na 3 918,32 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pohoršil o 1,7 percenta na 32 254,86 bodu. Technologický Nasdaq stratil 2,1 percenta a uzavrel na úrovni 11 388,35 bodu. Index menších spoločností Russell 2000 klesol o necelých 2,8 percenta na 1 826,59 bodu.

Ázijské akciové trhy nasledovali Wall Street a tiež boli nižšie. Hlavný japonský index Nikkei 225 si v piatok odpísal 1,7 percenta. Index hongkonskej burzy Hang Seng stratil 2,4 percenta a čínsky akciový index Shanghai Composite oslabil o jedno percento. Juhokórejský Kospi bol tiež slabší o jedno percento.