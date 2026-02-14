Aké sú valentínske tajomstvá Slovákov? Vďaka odvahe v online priestore nakupujú aj netradičné darčeky

Valentín v dnešnej dobe internetu už nie je o tradičných darčekoch, ale aj o odvážnejšom výbere v online priestore, ktorý zbavuje Slovákov zábran. Dáta nákupného poradcu Heureka.sk ukazujú, že týždeň pred sviatkom zamilovaných prudko stúpa záujem o erotický tovar a zážitky, ktoré by mnohí v kamenných obchodoch váhali nakupovať.
Záujem o erotickú bielizeň
Online nákupy prinášajú anonymitu a slobodu experimentovať, čo potvrdzuje výrazný nárast predaja erotickej bielizne, erotických filmov a rôznych pomôcok pre dospelých. Najväčšie zvýšenie záujmu je zaznamenané u súprav spodnej bielizne (+137 %), dámskych erotických body (+84 %) a korzetov s podväzkovými pásmi (+83 %). Pánska erotická bielizeň však zaznamenala mierny pokles (-5 %), zatiaľ čo erotické pomôcky pre mužov vzrástli o +28 %.
Záujem o erotické filmy stúpol o +93 %, symbolizujúc preferenciu klasických médií pred streamovaním. Kategórie ako kondómy (+7 %) a lubrikačné gély (+6 %) rástli len minimálne, pričom dámske erotické šaty, sexy kostýmy a afrodiziaká zaznamenali pokles (medzi -10 % až -27 %).
Z bežných valentínskych darčekov sa zvýšil záujem o parfumy (+20 %) a čokolády (+11 %), naopak kategórie vína (-2 %) a šumivého vína a šampanského (-7 %) zaznamenali mierny pokles.
Nápor na e-shopy
Valentín tento rok pripadol na sobotu, čo vyvolalo nápor na e-shopy, najmä v posledných dňoch. Heureka preto odporúča využívať filter na skladové položky a sledovať odznak „Overené zákazníkmi“ pre zabezpečenie včasného doručenia darčekov a vyhnutie sa nepríjemnostiam.
