Vo Vatikáne začali čistiť Posledný súd od Michelangela. Svetoznáma freska v Sixtínskej kaplnke už strácala lesk

Po tridsiatich rokoch od poslednej obnovy sa vo Vatikáne začalo hĺbkové čistenie Michelangelovej majstrovskej fresky „Posledný súd“ v Sixtínskej kaplnke, oznámil v pondelok Vatikán.
Pri diele s veľkosťou 180 štvorcových metrov, ktoré vzniklo v rokoch 1536-1541, už vyrastá lešenie. Projekt má trvať približne tri mesiace. Odborníci síce kaplnku počas nočných hodín priebežne čistia, ale „Posledný súd“ si podľa Vatikánu vyžaduje intenzívnejšie ošetrenie.
Hlavný reštaurátor Paolo Violini uviedol, že fresku, ktorej dominuje postava Krista, pokrýva „rozsiahly belavý povlak“.„Vznikol usadzovaním mikročastíc cudzorodých látok prenášaných pohybom vzduchu, ktoré časom znížili kontrast svetla a tieňa a zjednotili pôvodné farby,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom Vatikánom.
Vyčistenie majstrovského renesančného diela umožní tieto nánosy odstrániť a obnoví farebnú a svetelnú kvalitu, ktorú autor zamýšľal. Kaplnka, ktorá pochádza z 15. storočia, bude počas reštauračných prác prístupná verejnosti.
Sixtínska kaplnka je nielen významným pútnickým a turistickým miestom, ale aj dejiskom konkláve, na ktorom kardináli volia nového pápeža.