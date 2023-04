Verstappen ovládol kvalifikáciu na Veľkú cenu Austrálie, piloti Mercedesu prekvapili druhým a tretím miestom

Holanďan Max Verstappen podľa očakávaní zvíťazil v sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu Austrálie, tretie podujatie aktuálnej sezóny v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1.

Jazdci Mercedesu

Za 25-ročným úradujúcim dvojnásobným majstrom sveta z tímu Red Bullu skončili prekvapivo jazdci Mercedesu, druhý bol Brit George Russell a tretí jeho krajan Lewis Hamilton. Preteky sú na programe v nedeľu o 7.00 h SELČ. Verstappen na mestskom okruhu v Melbourne ešte nikdy nezvíťazil.

„Raz som tu bol na pódiu, ale tentoraz chcem byť na inom stupienku. Myslím si, že záverečné kolo mi vyšlo veľmi dobre. Predtým sme sa trochu trápili, ale v tretej časti kvalifikácie to fungovalo. Vždy nájdeme spôsob, ako vyladiť monopost a budeme v tom pokračovať. Myslím si, že zajtra budem rýchly, aj keď bude náročné starať sa o pneumatiky,“ povedal rodák z Belgicka po kvalifikácii.

Viackrát vyšiel mimo trať

Druhý pilot Red Bullu skončil tiež na prvom mieste, ale od konca. Mexičan Sergio Pérez totiž v úvode kvalifikácie nedobrzdil do prvej zákruty, zišiel z trate a zostal zahrabaný v štrku, čím sa odsunul na koniec štartového poľa.

Podľa jeho slov mal s monopostom rovnaké problémy ako v treťom voľnom tréningu, v ktorom tiež viackrát vyšiel mimo trať. Tridsaťtriročný rodák z Guadalajary triumfoval na predošlej Veľkej cene Saudskej Arábie, no v Melbourne bude v nedeľu štartovať z 20. miesta na rošte.

Jazdci Mercedesu v prvých dvoch pretekoch nezaznamenali ani jedno pódiové umiestnenie, no teraz majú šancu hneď na dve. Za Verstappenom pritom zaostali v kvalifikácii len o dve, resp. štyri desatiny sekundy.

„Toto je úplne nečakané. Je to ako sen, že sme v prvých dvoch radoch. Je úžasné, že sme tak blízko k Red Bullu. Myslím si, že každého v tíme to povzbudí a dá nádej. Pre všetkých je to motivácia pokračovať v tvrdej práci,“ vyhlásil sedemnásobný šampión F1 Hamilton.

Klasifikácia

Dvojnásobný majster sveta 41-ročný Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu skončil v kvalifikácii štvrtý, jeho tímový kolega Kanaďan Lance Stroll šiesty.

Medzi nich sa dostal Alonsov krajan Carlos Sainz z Ferrari, druhý pilot talianskeho tímu Monačan Charles Leclerc odštartuje do pretekov zo siedmej priečky. Prvú desiatku dopĺňajú Thajčan Alexander Albon (Williams), Francúz Pierre Gasly (Alpine) a Nemec Nico Hülkenberg (Haas).