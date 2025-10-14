Využívanie geotermálnej energie na východe Slovenska je bližšie k realite, vrtné práce sa začali

Využívanie geotermálnej energie na východe Slovenska naberá stále reálnejšie kontúry. Spoločnosť Geoterm Košice začína vrtné práce na projekte Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline. Nadväzuje tak na aktivity, ktoré sa v lokalite začali už pred dvadsiatimi šiestimi rokmi vyvŕtaním prvých troch vrtov.
Tri nové hĺbkové geotermálne vrty s prislúchajúcou nadzemnou technológiou si vyžiadajú investície 35 miliónov eur, z ktorých približne 12 miliónov eur bude spolufinancovaných z Program Slovensko prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu EÚ. Ďalšiu časť investícií poskytne najväčší akcionár Geoterm Košice, spoločnosť SPP Infrastructure, za ktorou stoja akcionári Energetický a průmyslový holding a SPP.
Využitie potenciálu
Po ukončení prvej etapy projektu bude môcť košická tepláreň zo skupiny MH Teplárenský Holding dodávať viac ako dvadsať percent tepelnej energie pre obyvateľov mesta práve z geotermálnej energie. Stredisko v lokalite Svinica-Ďurkov prostredníctvom šiestich geotermálnych vrtov by malo disponovať tepelným výkonom 30 megawattov. Ročná dodávka energie pre centrálne zásobovanie tepla druhého najväčšieho slovenského mesta by mala dosahovať 175 GW/hodín.
„Ide nielen o významnú iniciatívu v oblasti dekarbonizácie vykurovania a čistoty ovzdušia, ale aj o pozitívny príklad využitia lokálneho energetického potenciálu namiesto dovážených fosílnych palív. Z hľadiska parametrov pôjde o jedno z najväčších geotermálnych stredísk v rámci strednej Európy,“ uviedol predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó.
Bezemisný zdroj
Už po dokončení prvej etapy projektu Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline by centrálne zásobovanie teplom v druhom najväčšom slovenskom meste malo získavať časť energie z bezemisného lokálneho prírodného zdroja s dlhodobo predvídateľnými cenami. Pre realizáciu nových vrtov bola v súťaži vybraná česká spoločnosť MND Driling & Services. Predpokladaná dĺžka vrtov sa dnes odhaduje na úrovni 3,5 až 4 kilometre.
Podľa očakávaných parametrov by geotermálna voda mala dosahovať 125 až 135 stupňov a výdatnosť 50 až 60 litrov horúcej geotermálnej vody za sekundu. Vrtné práce na geotermálnom stredisku Svinica-Ďurkov by mali trvať do leta 2026. Spoločnosť Geoterm Košice chce spustiť svoju časť projektu na jar 2027. Prepojenie s odberateľom tepla v Košiciach však bude závisieť od dobudovania teplovodu, ktorý sa zaviazal zrealizovať partner projektu MH Teplárenský holding.