USA udelili výnimku pre srbskú rafinériu v Pančeve zasiahnutú americkým sankciami voči ruskej energetike

Spojené štáty udelili srbskej ropnej spoločnosti NIS, ktorá je vo väčšinovom vlastníctve ruských akcionárov, dočasnú výnimku zo sankcií súvisiacich s inváziou Ruska na Ukrajinu. Oznámila to v stredu srbská ministerka energetiky Dubravka Djedovič Handanovićová.
Podľa ministerky licencia amerického úradu OFAC umožní firme pokračovať v činnosti do 23. januára, čo znamená, že rafinéria v Pančeve môže po 36 dňoch obnoviť prevádzku. NIS je z 45 percent vo vlastníctve Gazprom Neftu, ďalší podiel drží ruská firma, na ktorú Gazprom previedol svoj balík. Srbský štát vlastní takmer 30 percent akcií.
Dosiahli takmer nemožné
Sankcie Washingtonu voči NIS, ktoré sú súčasťou tlaku na ruský energetický sektor, v decembri prinútili zastaviť prevádzku jedinej rafinérie v Srbsku, ktorá pokrýva približne 80 percent domácej spotreby palív. Ministerka označila výnimku za zásadnú úľavu a zdôraznila, že krajina si tak udrží energetickú bezpečnosť.
Srbsko zatvára svoju jedinú ropnú rafinériu pre sankcie USA
„Podarilo sa nám dosiahnuť niečo, čo sa zdalo takmer nemožné. Zaistíme si svoju energetické bezpečnosť tak ako doteraz,“ povedal Handanovićová.
Krátko pred oznámením ministerky srbský prezidentAleksandar Vučić napísal na sociálnych sieťach, že čoskoro oznámi „fenomenálne politické novinky.“„Tvrdo sme pracovali, zaslúžili sme si to,“ dodal bez ďalších podrobností.
MOL sa zaujíma o ruský podiel v NIS
Podľa srbského verejnoprávneho vysielateľa RTS sa na rokovaniach medzi Vučićom a americkým ministerstvom zahraničia podieľal aj maďarský premiérViktor Orbán, zatiaľ čo maďarská ropná spoločnosť MOL rokuje o odkúpení ruskej časti akcií v NIS.
Sankcie USA ohrozujú jedinú srbskú rafinériu, Maďarsko zvýši dodávky ropných produktov
Chorvátsky prevádzkovateľ ropovodov Janaf, ktorý pre sankcie zastavil dodávky ropy do rafinérie v Pančeve, tiež potvrdil, že bol o výnimke informovaný a môže pokračovať v plnení kontraktu s NIS platného do konca roka 2026.