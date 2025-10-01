Stredoslovenská energetika venuje časť zisku seniorom, niektoré zariadenia si tak výrazne prilepšia

Najdôležitejším cieľom projektu je zlepšiť každodenný život seniorov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
SSE
Budova SSE, ktorá je na odpredaj. Foto: SSE
Slovensko Energetika všeobecne Iné správy z lokality Slovensko

Niektoré zariadenia pre seniorov na strednom Slovensku si vďaka energetikom prilepšia. Stredoslovenská energetika (SSE) venuje časť svojho zisku z každej spotrebovanej megawatthodiny v domácnostiach na priamu finančnú podporu zariadení pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Náklady nad rámec vlastnej spotreby

Hoci SSE pôsobí celoslovensky, práve na strednom Slovensku má aj historicky najviac zákazníkov, a preto nový projekt začína realizovať práve v týchto krajoch.

Ako vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá, domácnostiam nevzniknú žiadne náklady nad rámec vlastnej spotreby energie a zákazníci sa môžu aktívne zapojiť do rozhodovania o umiestnení finančnej pomoci, a to hlasovaním v súťaži.

Zlepšenie každodenného života seniorov

„Domácnosť nemusí zaplatiť nič navyše, pomáhať bude už len tým, že patrí do skupiny zákazníkov SSE. Dokonca bude mať možnosť svojím hlasovaním podporiť zariadenie pre seniorov, ktoré získa finančnú podporu od SSE,“ dodala Krivá.

Získané finančné prostriedky budú môcť zariadenia využiť na akékoľvek zlepšenie materiálneho vybavenia, podmienok či kvality života seniorov v zariadeniach. Najdôležitejším cieľom projektu je zlepšiť každodenný život seniorov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov.

Viac k osobe: Michaela Krivá
Firmy a inštitúcie: SSE Stredoslovenská energetika
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) finančná podpora pomoc seniorom
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk