Starostovia z východu aj západu Slovenska budú zbierať podpisy proti veterným elektrárňam

Jednoznačný nesúhlas s plánovanou výstavbou veterných elektrární deklarovali v utorok na stretnutí v Hlohovci primátorIvan Baranovič a starostovia obcí z plánovaných pilotných akceleračných zón pre rozvoj veternej energie na Slovensku.
Obyvateľom dotknutých miest a obcí dajú príležitosť podpisovať petíciu proti veterným parkom v ich okolí. Na rokovaní sa zúčastnil aj primátor Strážskeho Patrik Magdoško, ktorý zastupoval starostov z plánovanej lokality pre veterný park východ.
„Žiadame príslušné orgány štátnej správy a investorov o zastavenie všetkých povoľovacích konaní súvisiacich s výstavbou veterných parkov na územiach našich obcí, trváme na tom, že akýkoľvek projekt takýchto zariadení musí byť podmienený súhlasom dotknutých samospráv a obyvateľov,“ píše sa v memorande, ktoré primátori a starostovia podpisovali.
Výber bez dostatočnej informovanosti
Výber lokalít pre veterné parky prebiehal podľa tohto dokumentu bez dostatočnej informovanosti, konzultácie a súhlasu dotknutých samospráv a verejnosti, ako aj bez znalosti miestnych územnoplánovacích podkladov.
Memorandum bude podľa primátora Ivana Baranoviča doručené na ministerstvo životného prostredia. Okrem toho každá obec pošle vlastné nesúhlasné stanovisko.
„Pripravíme aj petíciu pre zónu západ a zónu východ, bude v elektronickej aj papierovej podobe,“ dodal Baranovič. Na rokovaní starostom ukázal Kostol sv. Michala v Hlohovci na námestí vysoký 45 metrov a poznamenal, že jednotlivé veterné elektrárne majú byť vysoké až 267 metrov.
Zrušenie uznesenia vlády
Memorandum predstavitelia samospráv doručia aj podpredsedovi výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Branislavovi Becíkovi, aby sa podľa Baranoviča dostalo „aj k politikom a tým, ktorí rozhodujú o našej budúcnosti“.
Potvrdil, že predstavitelia samospráv chcú dosiahnuť zrušenie uznesenia vlády z roku 2023, podľa ktorého majú byť rozbehnuté prípravy dvoch pilotných akceleračných zón pre rozvoj veternej energie na Slovensku. Akceleračná zóna západ by mohla mať najviac 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom 430 megawattov (MW), ktoré by boli v prevádzke 30 rokov.
Územia vhodné pre rozvoj veterných parkov
Dotkla by sa katastrálnych území obcí Alekšince, Bojničky, Dolné Trhovište, Dvorníky, Hlohovec, Jarok, Kľačany, Lehota, Lukáčovce, Lužianky, Malý Báb, Nové Sady, Pastuchov, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sasinkovo, Šalgočka, Veľké Zálužie, Veľký Báb, Zbehy, Zemianske Sady. Sú to obce v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta.
JESS pripravuje aj druhú akceleračnú zónu východ v Košickom kraji, ktorá má byť o niečo menšia. Spoločnosť podčiarkuje, že vykonáva výlučne prípravnú fázu projektu, nie jeho výstavbu.
Cieľom tejto fázy je iba identifikovať a odborne posúdiť územia vhodné pre budúci rozvoj veterných parkov, pričom projekt predstavuje súčasť reformných míľnikov Plánu obnovy, ktoré sú podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie vo výške približne 570 miliónov eur. Primátor Hlohovca Baranovič v utorok po rokovaní s predstaviteľmi samospráv tiež informoval, že napadnú aj samotný proces EIA, pretože v ňom identifikovali viaceré pochybenia.