Vučić dúfa v rýchly predaj ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti NIS maďarskej skupine MOL

Srbský prezidentAleksandar Vučić vo štvrtok vyjadril nádej, že Rusko a Maďarsko rýchlo uzavrú predaj ruského podielu v srbskej ropnej spoločnosti NIS, ktorá sa ocitla v centre amerických sankcií voči Moskve pre inváziu na Ukrajinu.
Sankcie USA voči NIS, ktorej väčšinu akcií vlastnia ruské firmy Gazprom a jej dcérska spoločnosť Gazprom Nefť, v decembri prinútili odstaviť jedinú srbskú rafinériu v Pančeve, ktorej produkcie pokrýva približne 80 percent domácej spotreby palív.
Dočasná výnimka
Belehrad v stredu oznámil, že Washington udelil spoločnosti dočasnú výnimku, ktorá rafinérii umožní obnoviť prevádzku do 23. januára. Podľa srbskej vlády rokuje Gazprom o predaji svojho 56 percentného podielu maďarskej energetickej firme MOL.
Srbsko zatvára svoju jedinú ropnú rafinériu pre sankcie USA
„Dúfam, že Rusi a Maďari dokončia svoju prácu do stanoveného termínu,“ povedal Vučić. Dodal, že rafinéria bude môcť opäť dovážať ropu od 5. januára a približne od 17. januára by mala fungovať naplno.
Gazprom investoval miliardy
Americké opatrenia proti ruskému energetickému sektoru tvrdo zasiahli Srbsko, ktoré patrí medzi najbližších spojencov Moskvy v Európe a ako jedna z mála európskych krajín neuložilo Rusku sankcie. Belehrad predal väčšinový podiel v NIS Gazpromu v roku 2008 za 400 miliónov eur, pričom ruská strana odvtedy investovala do firmy miliardy.
Vučić už skôr uviedol, že Rusko, ktoré dodáva väčšinu srbského plynu, nemá záujem predať svoj podiel späť Srbsku. Prezident opakovane tvrdil, že ak sa do 15. januára nepodarí dosiahnuť dohodu o predaji ruského podielu, zasiahne vláda.
NIS zamestnáva približne 13 500 ľudí a v roku 2024 odviedla do rozpočtu viac než dve miliardy eur, čo predstavuje takmer 12 percent príjmov štátu.