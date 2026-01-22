Spoločnosť InoBat dodá OFZ nové batériové úložisko, projekt je spolufinancovaný z plánu obnovy

Spoločnosť InoBat nainštaluje v oravskej hutníckej spoločnosti OFZ batériové úložisko s celkovou kapacitou 30 MWh a plánovaným výkonom 10 MWh. Projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Batériové úložisko umožní hutníckej spoločnosti efektívnejšie hospodáriť s energiou a stabilizovať energetické toky počas výrobných špičiek. Vo štvrtok o tom informovali spomínané firmy.
„Pre energeticky intenzívnu výrobu je vlastné batériové úložisko strategickým riešením. Umožňuje nám efektívnejšie riadiť špičkové odbery a flexibilne reagovať na volatilitu cien elektriny,“ uviedol Michal Bajo zo spoločnosti OFZ.
Prvá inštalácia na Slovensku
Ide pritom o prvú inštaláciu InoBatu na Slovensku pod novou značkou Bessmont, ktorá je zameraná na komplexné energetické riešenia. Cieľom projektu je zvýšiť energetickú bezpečnosť a stabilitu energeticky náročnej výroby.
V prvej fáze firma do výrobného závodu hutníckej spoločnosti dodala šesť kontajnerových batériových úložísk. Ako ďalej priblížila, systém je navrhnutý tak, aby v kombinácii s riadiacim systémom EMS a výkonovou elektronikou PCS prinášal merateľné úspory prevádzkových nákladov a zároveň prispieval k znižovaniu uhlíkovej stopy výrobného procesu.
Energetická nezávislosť
EMS monitoruje stav batérií a potreby siete a dynamicky riadi proces nabíjania a využívania úložiska. PCS zabezpečuje konverziu elektrického prúdu medzi batériou a elektrickou sieťou.
„Slovenský priemysel potrebuje riešenia, ktoré prinášajú skutočnú energetickú nezávislosť a stabilitu prevádzky,“ doplnila Victoria Vernarecová zo spoločnosti InoBat.
Projekt zahŕňa aj kompletné stavebné a elektromontážne práce, vybudovanie potrebnej infraštruktúry a prípravu na plnú integráciu do systémov EMS a PCS. Kompletné odovzdanie projektu, vrátane technických skúšok a plne integrovanej prevádzky, je naplánované na koniec marca 2026.