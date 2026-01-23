SaS kritizuje Ficovo memorandum o jadrovej energetike, upozorňuje na klientelizmus a politický nátlak

Strana poukazuje najmä na formuláciu v memorande, kde sa Fico zaviazal „nabádať“ štátnu spoločnosť JESS, aby si vybrala americký reaktor a dodávateľov.
SAS: Reakcia na Ficove rokovania o tranzite plynu
Zľava: Poslanec NR SR za SaS Karol Galek a predseda strany SaS Branislav Gröhling. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje memorandum o spolupráci v jadrovej energetike, ktoré zverejnil Robert Fico. Podľa SaS dokument neobsahuje žiadnu zmienku o firme Westinghouse ani o konkrétnej technológii, ale obsahuje závažné podozrenie z klientelizmu a politického nátlaku.

Americkí dodávatelia

Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre hospodárstvo Karol Galek vyhlásil, že memorandum ostro odporuje Ficom kritizovaným postojom, keď on sám opakovane kritizoval amerických agentov a prezidentku Čaputovú. „V texte memoranda je slovo ‚americký‘ spomenuté toľkokrát, že to vyznieva ako vtip od človeka, ktorý donedávna na námestiach kričal proti americkým agentom,“ povedal Galek.

Strana poukazuje najmä na formuláciu v memorande, kde sa Fico zaviazal „nabádať“ štátnu spoločnosť JESS, aby si vybrala americký reaktor a dodávateľov. Galek to považuje za politický nátlak a potenciálny klientelizmus, pričom zdôraznil, že projekt jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach bol v dobrej príprave a mal byť predmetom transparentnej súťaže.

Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil na ekonomickú nevýhodnosť memoranda pre slovenské firmy. Poukázal na rozdiel oproti Českej republike, kde majú jasne definovanú 60-percentnú účasť domácich podnikateľov v kontrakte s kórejským dodávateľom a výrazne nižšie náklady na výstavbu reaktora. Ficovo memorandum podľa neho takéto reálne záruky neobsahuje, a to všetko len kvôli fotografii s prezidentom USADonaldom Trumpom.

Ide o predvolebný marketing?

SaS preto vyzýva Roberta Fica, aby zverejnil rovnaké memorandá aj s ďalšími záujemcami o jadrovú výstavbu na Slovensku – Francúzskom a Južnou Kóreou. Ak tak neurobí, potvrdí tým podľa SaS podozrenie, že ide len o predvolebný marketing a zabezpečenie kšeftov pre vyvolených.

Podľa Karola Galeka je takýto prístup ohrozením najväčšej investície v dejinách Slovenska a vystavuje ho zásadnej kritike z dôvodu údajnej poslušnosti cudzincom, čo bol práve bod, ktorý Fico roky vyčítal svojim politickým oponentom.

