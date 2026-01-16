Ruské príjmy z ropy a plynu klesli na päťročné minimum

Ruská ekonomika sa zadrháva, keďže finančné bremeno takmer štvorročného útoku na Ukrajinu a následné západné sankcie zvýšili infláciu a zaťažili rast.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Russia Oil industry concept
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Aktuality

Príjmy Moskvy z ropy a plynu, ktoré financujú jej ofenzívu na Ukrajine, klesli na päťročné minimum. Vyplýva to z rozpočtových informácií zverejnených ruským ministerstvom financií vo štvrtok.

Ruská ekonomika sa zadrháva, keďže finančné bremeno takmer štvorročného útoku na Ukrajinu a následné západné sankcie zvýšili infláciu a zaťažili rast.

Ruská štátna pokladnica je závislá od predaja ropy a plynu, ale jej energetické lokality vrátane ropných skladov a rafinérií utrpeli aj v dôsledku odvetných útokov ukrajinských dronov.

V roku 2025 predaj ruskej ropy a plynu vygeneroval takmer 8,467 bilióna rubľov (108,6 miliardy dolárov), čo je najnižšiu úroveň od roku 2020 a 24-percentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Ropný a plynárenský sektor Ruska je od vyslania vojsk na Ukrajinu v roku 2022 predmetom početných európskych a amerických sankcií. Trpel tiež nižšími cenami pohonných hmôt, ako sa očakávalo.

Okruhy tém: ruská ropa Ruský plyn
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk