Projekt nového jadrového zdroja vstupuje do rozhodujúcej fázy, finančné poradenstvo zabezpečí Rothschild & Co

Projekt výstavby nového jadrového zdroja na Slovensku, ktorý je strategickou investíciou s veľkým významom pre dlhodobú energetickú bezpečnosť krajiny, vstupuje do rozhodujúcej fázy prípravy svojho financovania. Slovenská vláda sa zasadila o realizáciu tohto projektu s investičným rámcom v rádoch niekoľkých miliárd eur, pričom jeho životnosť a význam presahujú niekoľko desaťročí. Informoval o tom manažér komunikácie Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS)Peter Podstupka.
Udržateľný model financovania
Cieľom aktuálnej fázy je vytvoriť optimálny a dlhodobo udržateľný model financovania, ktorý zabezpečí stabilné a cenovo dostupné dodávky elektriny pre domácnosti aj priemysel. Finančná príprava kladie dôraz na detailné modelovanie, rozdelenie rizík a načasovanie, ktoré majú zásadný dopad na verejné financie.
Finančný poradca bude zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii technických a strategických rozhodnutí štátu do udržateľného ekonomického rámca pripraveného na realizáciu.
Súťaž na výber finančného poradcu vyhlásila štátna spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť 3. júna 2025, pričom súťaž prebiehala v dvoch kolách a prihlásili sa do nej tri spoločnosti. Po hodnotení cenových ponúk s relevantnými skúsenosťami bol víťaz vybraný za cenu 13,9 milióna eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 15 miliónov eur bez DPH. Víťazom sa stala spoločnosť Rothschild & Co.
Medzinárodné skúsenosti
Rothschild & Co prinesie do projektu rozsiahle medzinárodné skúsenosti s finančným poradenstvom pri veľkých energetických a infraštruktúrnych investíciách vrátane prípravy jadrových projektov v Európe, ako sú britský projekt Sizewell C a plánovaná dostavba jadrovej elektrárne Dukovany v Českej republike. Tieto skúsenosti predstavujú významnú odbornú a strategickú hodnotu pre Slovensko.
Finančný poradca bude poskytovať odbornú podporu štátu najmä pri príprave a obhajobe finančnej štruktúry v procesoch štátnej pomoci Európskej únie, ako aj pri uplatňovaní overených riešení z veľkých jadrových projektov. Partnerstvo so spoločnosťou Rothschild & Co zároveň posilňuje vyjednávaciu pozíciu Slovenska voči Európskej komisii a potenciálnym domácim a medzinárodným finančným partnerom.
JAVYS, a. s., je štátna spoločnosť zodpovedná za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ako aj za rozvojové projekty v oblasti jadrovej energetiky. Spoločnosť kladie dôraz na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenska. JAVYS je zároveň väčšinovým vlastníkom spoločnosti JESS, ktorá vlastní kľúčové povolenia a pozemky pre výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.