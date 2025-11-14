Na zimu je najväčší dodávateľ plynu SPP pripravený, bez plynu by nemal ani počas možnej krízy zostať nikto

Slovenské domácnosti či priemysel sa nemusia obávať nedostatku plynu počas aktuálnej vykurovacej sezóny. Najväčší dodávateľ plynu, spoločnosť Slovenský plynárensky priemysel (SPP), deklaruje bezpečné a spoľahlivé dodávky plynu aj počas budúceho roka. Bezpečné dodávky plynu sľubuje aj ministerka hospodárstva Denisa Saková.
„Pre rok 2026 ako aj pre vykurovaciu sezónu 2025/2026 máme zabezpečený dostatok plynu pre domácnosti aj pre slovenský priemysel. Máme podpísané zmluvy na dodávky plynu cez rôzne diverzifikačné trasy. Hlavne cez Nemecko, Česko a cez Maďarsko. Zároveň chceme využívať aj počas roka 2026 ruský kontrakt na dodávku ruského plynu so spoločnosťou Gazpromom,“ povedala na stretnutí s novinármi Saková.
Samoodpočet plynu naberá na popularite, stačí naskenovať sériové číslo meradla a aktuálnu hodnotu spotreby
Štátny SPP sa chce aj v budúcom roku spoliehať okrem zmluvy s Gazpromom aj na viacero diverzifikačných zmlúv, ktoré podpísal s inými zahraničnými dodávateľmi plynu. Mimo hry nezostanú ani zásobníky plynu, v ktorých má SPP aktuálne 17,8 terawatthodín plynu.
„Povinnosť SPP tak bola k 1. novembru naplnená na 100 %. V prípade rôznych situácii, ktoré by mohli nastať, tak vieme garantovať dodávky plynu,“ podotkol generálny riaditeľ SPP Martin Húska s tým, že v minulosti bola potreba čerpať plyn zo zásobníkoch na úrovni približne 9 terawatthodín.
„Aj toto deklaruje pripravenosť štátu aj SPP, aby boli zabezpečené bezpečné dodávky plynu,“ dodal. Ako informovala ministerka Saková, dodávky ruského plynu pre SPP sú aktuálne na úrovni 33 % z celkovej spotreby. Diverzifikačné kontrakty tak naplnili dodávky plynu na 67 %.