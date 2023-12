Drahé energie naďalej trápia samosprávy, o kompenzáciách za drahé energie by sa malo rokovať

Drahé energie stále trápia samosprávy. Pre energetickú krízu sa podľa predstaviteľov samospráv zhoršila finančná situácia v obciach, mestách a vyšších územných celkoch.

Rokovanie o drahých energiách

O kompenzáciách za drahé energie pre samosprávy by sa malo rokovať aj na najbližšej schôdzi parlamentu. Opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska Marek Lackovič a Jana Hanuliaková už predložili do Národnej rady SR návrh uznesenia, podľa ktorého by mala vláda samosprávam poslať na riešenie problémov s drahými energiami ďalšie desiatky miliónov eur.

Spomínaní opoziční poslanci pripomínajú, že pre účely kompenzácie straty príjmov bola v zákone o štátnom rozpočte na rok 2023 vytvorená rezerva vo výške 860 miliónov eur. Podľa medializovaných vyjadrení predstaviteľov vlády bolo z toho 200 miliónov eur vyčlenených na kompenzačné opatrenia pre obce, mestá a samosprávne kraje.

Zastavenie zhoršovania situácie samospráv

Zároveň z medializovaných vyjadrení súčasného predsedu vlády Roberta Fica ďalej vyplýva, že samosprávam sa malo poskytnúť 108 miliónov eur nevyhnutných pre zastavenie ďalšieho dramatického zhoršovania situácie samospráv.

„Z tejto sumy vláda Ľudovíta Ódora vyplatila časť finančných prostriedkov vo výške 54 miliónov eur. Preto predkladáme návrh, ktorým okrem iného dôrazne žiadame vládu, aby okamžite zo schválenej rezervy uvoľnila pre obce, mestá a vyššie územné celky zvyšnú sumu 54 miliónov eur, ktorá by mala zastaviť avizované dramatické zhoršovanie situácie samospráv,“ konštatovali poslanci.