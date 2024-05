ČEZ chce naďalej zostať v projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach

Česká energetická skupina ČEZ chce nateraz naďalej zostať v projekte výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Českí energetici v súčasnosti vlastnia 49-percentný podiel v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovensko (JESS), ktorá už zhruba 15 rokov pracuje na novej jadrovej elektrárne na mieste v súčasnosti odstavovaných jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach.

Český ČEZ si vybrala ako partnera na realizáciu jadrového projektu ešte prvá vláda Roberta Fica. Tá aj v roku 2009 založila spoločnosť JESS za účelom výstavby nového jadrového bohunického bloku.

Výstavba nového jadrového zdroja

Štvrtá vláda Roberta Fica prijala minulý týždeň zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1 200 megawattov. Nateraz sa len vie, že nový jadrový blok by mal vyrásť v lokalite Jaslovských Bohuníc.

Ministerka Denisa Saková má do konca októbra priniesť na vládu detailnejšie informácie o novej jadrovke. Ministerka sa taktiež nechala počuť, že novú jadrovku by mal vlastniť iba štát. Český ČEZ je však naďalej ochotný spolupracovať na slovenskom jadrovom projekte.

„Nemáme o tom zatiaľ žiadne bližšie informácie. Musíme sa najprv zoznámiť s konkrétnym rozhodnutím a zámermi vlády. Ale všeobecne platí, že všade na svete jadrové projekty realizujú vlády štátov. ČEZ je pripravený so slovenskou vládou na tejto agende spolupracovať,“ povedal pre agentúru SITA hovorca ČEZu Ladislav Kříž.

Získanie licenčných rozhodnutí

Spoločnosť JESS pre portál SITA Energetika potvrdila, že projekt nového jadrového zdroja pokračuje podľa aktuálneho harmonogramu so schváleným Podnikateľským zámerom pre obdobie 2022 až 2025.

Momentálne sa JESS sústreďuje na získanie dvoch licenčných rozhodnutí. Povolenie o umiestnení nového jadrového zdroja podľa Atómového zákona a Povolenie o umiestnení nového jadrového zdroja podľa Stavebného zákona.

Začiatok výstavby

Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový reaktor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. V súčasnosti sa už uvažuje s rokom 2039. S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2031.

Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba Bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred ôsmich rokov od 4 do 6 miliárd eur.