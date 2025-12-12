Ceny pohonných látok klesajú, analytici priblížili ďalší vývoj

Ceny pohonných látok na Slovensku v 49. týždni, teda od 1. decembra do 8. decembra, pokračovali v poklese, pričom benzín aj nafta sa dostali na najnižšie úrovne za posledných šesť týždňov. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa cena benzínu 95 znížila na 1,499 eura za liter, čo predstavuje pokles o 1,3 centa.
Ustálenie cien pohonných látok
Prémiové benzíny stáli v priemere 1,700 eura. Nafta zlacnela ešte výraznejšie. Bežný typ na 1,454 eura a prémiový na 1,644 eura za liter, pričom tempo poklesu pri bežnej nafte dosiahlo až 3,7 centa, teda výrazne nad dlhodobým priemerom. Všetky sledované druhy benzínu aj nafty tak boli oproti minulému roku mierne lacnejšie, najmä benzín 95 s medziročným znížením o 0,5 %.
Analytik XTBMatej Bajzík skonštatoval, že vyhliadky do najbližších dní považuje za pomerne stabilné. Predpokladá ustálenie cien pohonných látok alebo mierny pokles v rozmedzí 1 až 2 centov. Zároveň upozornil, že vývoj bude závisieť od ceny ropy, ktorá zostáva pod úrovňou 63 USD za barel a blíži sa k silnej psychologickej hranici 60 USD za barel.
Ako dodal, ak by ropa klesala bližšie k 60 dolárom, pohonné hmoty by mohli ďalej mierne zlacnieť, no návrat k 65 dolárom by mohol ceny zvýšiť až o štyri centy za liter. Bajzík pripomenul, že veľkí producenti už dlhšie upozorňujú na možný závažnejší globálny prebytok ropy v roku 2026, keď rast produkcie prevyšuje dopyt.
Prevažuje mierne klesajúci trend
Tento scenár je však mierne kompenzovaný menovou politikou USA, keďže posledné zníženie sadzieb Fedu krátkodobo zlepšilo náladu, avšak strach z nadbytku na trhu zostáva silnejší.
Ako pokračoval analytik 365.bankTomáš Boháček, na globálnom trhu s ropou pretrváva kombinácia protichodných faktorov. Boháček pripomína, že investori stále sledujú geopolitickú situáciu, ktorá má slabší vplyv na ceny ako v minulosti, a zároveň ropné agentúry očakávajú vyšší dopyt v rokoch 2025 a 2026, avšak stále nie dostatočný na elimináciu prebytku produkcie. Preto sú ceny ropy Brent aj WTI nastavené v úzkom pásme.
Obaja analytici sa tak zhodujú, že krátkodobo prevažuje mierne klesajúci trend, zatiaľ čo strednodobé riziká poukazujú skôr na možnosť ďalšieho prebytku ponuky. Základný obraz zostáva podľa Boháčka nezmenený. Slovensko si stále udržiava výrazný cenový odstup od priemeru EÚ aj eurozóny. Pri benzíne ide o rozdiel 13 až 18 centov, pri nafte o 12 až 14 centov.
Poľsko ako najatraktívnejšia voľba
Boháček zdôrazňuje, že najatraktívnejšou voľbou pre vodičov ostáva Poľsko, kde je benzín lacnejší o 11 centov, zatiaľ čo nafta je prakticky na úrovni Slovenska. Česko ponúka 9-centovú úsporu pri benzíne a 5-centovú pri nafte, pričom maďarské ceny sa už k slovenským takmer vyrovnali. V Rakúsku je benzín na podobnej úrovni ako doma, ale nafta je drahšia o osem centov.
„Sever ostáva lacný, juh sa cenovo vyrovnáva Slovensku a západ opäť mierne zdražuje,“ hodnotí Boháček regionálne rozdiely. Ceny alternatívnych energií sa vyvíjali pokojnejšie. Štatistický úrad zaznamenal významnejší pohyb len pri CNG, ktorý zdražel o 4,9 centa.
Avšak LNG, LPG aj bioLNG zostali blízko predošlých úrovní a vodík sa predával za stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrina na nabíjanie elektromobilov ostala bezo zmeny pri všetkých typoch nabíjania.