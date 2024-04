V športovom SITE: Projekt Iná liga dokazuje, že veci je možné robiť aj inak (rozhovor)

Futbalisti s pivnými bruchami, krivo „najlajnované“ čiary či nevšedné technické nedostatky vyvolávajúce úsmev. Ale aj oduševnené výkony, prekonávanie fyzických nedostatkov zapríčinených nedostatočným tréningom a diváci vernejší ako kdekoľvek inak.

Aj tak by sa dali charakterizovať črty dedinského futbalu. Ten je často o oveľa zreteľnejších emóciách ako v prípade profesionálneho futbalu, ktorý sa stáva čím ďalej tým viac mechanický. Svoje o tom vedia aj tvorcovia Inej ligy, projektu, ktorý rovnými nohami vstúpil na mediálnu scénu pred šiestimi rokmi a odvtedy si získal desaťtisíce pravidelných divákov.

Najhodnotnejšie sú emócie

V novom vydaní relácie V športovom SITE sme sa rozprávali s autorom myšlienky Jakubom Bubeníkom a redaktorkou a moderátorkou Kristínou Kršačok-Kucianovou.

„Necítime sa ako influenceri, pretože to nemáme postavené na našich tvárach, ale na celkom koncepte. Za tých šesť rokov odkedy Inú ligu pripravujeme si už naši diváci našli spôsob ako nás zadefinovať,“ vysvetlil vyštudovaný herec Jakub Bubeník.

„Aktuálne pripravujeme raz týždenne 26-minútovú reláciu, ktorá sa od novej sezóny vracia aj na obrazovky verejnoprávnej televízie RTVS. S kamerami sa počas víkendu vyberieme na dva štadióny, kde sa snažíme zachytávať všetko najzaujímavejšie, čo zápas prinesie. Najhodnotnejšie sú samozrejme emócie všetkých aktérov, hráčov a divákov,“ dopĺňa bývalá tenistka a moderátorka Kristína Kucianová, ktorú všetci spojený s futbalovou komunitou volajú familiárne „Kika“.

Koncept „inakosti“

Vôbec prvá reportáž Inej ligy bola odvysielaná v regionálnej TV Hronka, išlo o zápas Ľubietová vs. Staré Hory. Mnohí diváci, ktorí ju videli si mohli myslieť, že išlo o seriózne športové spravodajstva, a že takto humorne to jednoducho vypálilo.

Jakub Bubeník však vysvetľuje, že s konceptom „inakosti“ už na dané ihrisko išiel. „Ja som futbal hrával, takže som si uvedomoval, čo všetko sa deje okolo jedného zápasu. Nechceli sme to robiť štýlom, že nasnímame iba góly a šance a hotovo. Vedeli sme, že to najcennejšie sa deje okolo. ‚Gopročku‘ kameru sme mali už na historicky prvom zápase. Takto sme to mali vymyslené hneď od začiatku. Veľa veci sa odvtedy vyvinulo a stále sa vyvíjajú,„ opísal Bubeník.

Jednou z vecí, ktoré podľahli vývoju je to, že diváci a hráči priamo na dedinských ihriskách si už dávajú aktuálne väčší pozor na to, aby neurobili nejakú hlúposť, ktorá by potom mohla byť virálna, veď Iná liga má na sociálnych sieťach desaťtisíce odberateľov a milióny divákov ju sledovali na kanály Youtube.

„Je pravda, že už sú na kamery pripravenejší ako pár rokov dozadu, ale stále sa ich nájde dosť, ktorí povolia uzdu emóciám. Máme už nejakú sledovanosť, takže áno, mnohí sú už opatrnejší. Rada by som však spomenula aj to, že pripravenejšie sú kluby aj v tom, že nás vítajú na štadiónoch gulášom, pripravujú VIP miestnosti či maľujú ploty okolo ihriska,“ dodala Kristína.

Experti Molnár a Obžera

Tvorcovia Inej ligy veľmi dobre poznajú regionálne rozdiely v rámci Slovenska. Zjednodušene povedané, iný kolorit má dedinský futbal na ďalekom východe krajiny a inak to vyzerá trebárs na Záhorí.

„To platí. Dodala by som, že čím východnejšie, tým to je lepšie. Na severovýchode Slovenska je to ešte také zdržanlivejšie, ale od Prešova na východ už hovoríme o utrhnutej uzde. Tam si na dedinskom futbale idú bomby,“ povedal Jakub Bubeník a Kristína Kucianová ho doplnila: „Pridala by som do tejto kategórie ešte aj Oravu a sever krajiny. Tam je to tiež veľmi zaujímavé.“

Ani ľudia, ktorí sa podieľajú na príprave projektu Iná liga si možno neuvedomujú akými úspešnými propagátormi na Slovenskú sú. Okrem zábavy, poskytovania futbalových krás a edukovaní národa v otázkach geografie pracujú aj na ďalších veciach, ktoré potešia ich komunitu.

„Našim fanúšikom ponúkame aplikáciu Iná liga, na ktorej nájdu prémiový obsah. Napríklad necenzurované verzie jednotlivých reportáži. Za 3,99 eur ju môže mať každý,“ vysvetlila Kristína.

„Okrem toho, v júni pripravujeme ďalší ročník futbalového turnaja Iná liga. Očakávame, že sa na ňom zúčastní 64 tímov z celého Slovenska. Už teraz máme minimálne polovicu miesteniek rozdaných. Pripravujeme tiež špeciálny zápas Západ vs. Východ, v ktorom sa na trávniku stretnú hráči nominovaní našimi expertmi a kamarátmi Lacom Molnárom a Braňom Obžerom,“ uzavrel Jakub Bubeník.

V najnovšej časti relácie V športovom SITA sa ďalej dozviete:

akou genézou si prešla Iná liga počas šiestich rokov

ktoré „inoligové“ hlášky doslova zľudoveli

aké sú najväčšie krásy dedinského futbalu

či sa stretli na niektorom zo štadiónov aj z nemilým privítaním

ako prebieha výber a hlasovanie o jednotlivých dueloch

ako sa spolupracuje s bývalým reprezentačným brankárom Lacom Molnárom

čo povedal tréner Vladimír Weiss st. pred kamerami Inej ligy

prečo pred Kristínou časť „diváctva“ hanbí

aké sú plány do ďalších rokov

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify