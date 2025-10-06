V ruských dronoch a raketách objavili desaťtisíce zahraničných súčiastok, povedal Zelenskyj

Ukrajina oznámila, že v dronoch a raketách, ktoré Rusko použilo počas nedeľňajšieho útoku, objavila desaťtisíce zahraničných súčiastok, vrátane tých, ktoré vyrobili na Západe.
„Rusko použilo 549 zbraňových systémov, ktoré obsahovali 102 785 zahraničných súčiastok,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský líder uviedol, že časti dronov a rakiet zachytených počas útoku pochádzali „od spoločností zo Spojených štátov, Číny a Taiwanu, Veľkej Británie, Nemecka, Švajčiarska, Japonska, Južnej Kórey a Holandska“. Podľa Zelenského sa medzi súčiastkami nájdenými v zostrelených dronoch a raketách nachádzali aj prevodníky, senzory a mikropočítače.
Masívne ruské útoky proti Ukrajine zabili v noci na nedeľu najmenej päť civilistov ďalších 16 utrpelo zranenia
„Mikrokontroléry pre bezpilotné lietadlá sa vyrábajú vo Švajčiarsku, zatiaľ čo mikropočítače pre riadenie letu dronov sa vyrábajú vo Veľkej Británii,“ konštatoval ukrajinský prezident a dodal, že Kyjev pripravuje nové sankcie voči výrobcom týchto dielov.
„Predložili sme návrhy na obmedzenie dodávateľských schém. Partneri už disponujú podrobnými údajmi o každej spoločnosti a o každom výrobku – vedia, na čo sa zamerať a ako reagovať,“ napísal Zelenskyj.