V ruských dronoch a raketách objavili desaťtisíce zahraničných súčiastok, povedal Zelenskyj

Moskva v noci na nedeľu na Ukrajinu zaútočilo 500 dronmi a 50 raketami, ktoré mierili na deväť oblastí, pričom zahynulo päť civilistov.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajina oznámila, že v dronoch a raketách, ktoré Rusko použilo počas nedeľňajšieho útoku, objavila desaťtisíce zahraničných súčiastok, vrátane tých, ktoré vyrobili na Západe.

Rusko použilo 549 zbraňových systémov, ktoré obsahovali 102 785 zahraničných súčiastok,“ napísal v pondelok na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinský líder uviedol, že časti dronov a rakiet zachytených počas útoku pochádzali „od spoločností zo Spojených štátov, Číny a Taiwanu, Veľkej Británie, Nemecka, Švajčiarska, Japonska, Južnej Kórey a Holandska“. Podľa Zelenského sa medzi súčiastkami nájdenými v zostrelených dronoch a raketách nachádzali aj prevodníky, senzory a mikropočítače.

„Mikrokontroléry pre bezpilotné lietadlá sa vyrábajú vo Švajčiarsku, zatiaľ čo mikropočítače pre riadenie letu dronov sa vyrábajú vo Veľkej Británii,“ konštatoval ukrajinský prezident a dodal, že Kyjev pripravuje nové sankcie voči výrobcom týchto dielov.

Predložili sme návrhy na obmedzenie dodávateľských schém. Partneri už disponujú podrobnými údajmi o každej spoločnosti a o každom výrobku – vedia, na čo sa zamerať a ako reagovať,“ napísal Zelenskyj.

Okruhy tém: ruská raketa ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk