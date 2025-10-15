V Pivovare Šariš požehnali najväčšiu investíciu – vynovenú varňu za 4,6 milióna eur

Pivovar Šariš patrí medzi najväčších výrobcov piva na Slovensku, pričom patrí pod spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorá v roku 2024 na Slovensku predala viac ako 1,7 miliónov hektolitrov piva. V Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši vo štvrtok slávnostne požehnali novú varňu, ktorej modernizácia je najväčšou investíciou pivovaru za posledných 30 rokov. Rekonštrukcia v hodnote 4,6 milióna eur trvala rok a priniesla zvýšenie varnej kapacity, úsporu energií a návrat k historickej pivovarníckej tradícii.
Požehnanie novej varne iniciovali samotní zamestnanci pivovaru. „Niektorí u nás pracujú celý profesijný život. Nová varňa je pre nás všetkých veľká vec, preto vznikol nápad, aby sme srdce nášho pivovaru nechali požehnať,“ uviedol manažér Pivovaru Šariš Petr Kwaczek, podľa ktorého sa týmto aktom pivovar symbolicky vrátil k tradícii požehnávania.
Táto tradícia bola bežná v 19. a prvej polovici 20. storočia, no potom od toho spoločenský systém upustil. Preto je tohtoročné žehnanie varne prvé v histórii šarišského pivovaru. „Je to vyjadrenie úcty k našim koreňom a pivovarníckej histórii. Zároveň tým podčiarkujeme významný míľnik v histórii pivovaru,“ dodal Kwaczek.
Požehnanie vykonal farár Jozef Pekár z rímskokatolíckej farnosti vo Veľkom Šariši, ktorý označil požehnanie varne za výnimočný okamih. „Zvolávame Božie požehnanie na ľudské diela, aby slúžili pre dobro. Požehnať varňu bolo pre mňa niečo nové, no symbolicky nadväzuje na mníšske tradície, kde má pivovarníctvo svoje korene,“ uviedol Pekár.
Súčasťou modernizácie boli okrem iného nový šrotovník sladu, rmutovacie kotly, zberač sladiny a vírivá kaďa. Nová technológia umožní pivovaru navýšiť kapacitu zo 60 na 68 várok týždenne, čo predstavuje približne 5 000 hektolitrov piva navyše, teda milión pollitrových fliaš alebo plechoviek. Zároveň priniesla štvorpercentnú úsporu tepla, dvojpercentnú úsporu vody a zníženie emisií oxidu uhličitého o 128 ton ročne. „Obrovskou výhodou tejto varne je, že teraz máme všetky nádoby v jednej miestnosti, takže vzdialenosti medzi nádobami sú veľmi malé. Prispieva to tiež k úsporám energie, spotreby vody a zlepšeniu kvality, pretože my sme týmto krokom zvýšili úroveň automatizácie a štandardizácie výroby,“ povedal Kwaczek.
Prvé pivo Šariš 10 % bolo vo Veľkom Šariši uvarené v roku 1967. Odvtedy prešla varňa viacerými modernizáciami, a to v rokoch 1985/86, 1994, aj v období rokov 2003 až 2007. Súčasná rekonštrukcia, ktorá začala vlani na jeseň, je však podľa vedenia pivovaru najrozsiahlejšia od jeho založenia. Z pôvodnej technológie zostali zachované medené kupoly zo 70. rokov, ktoré pivovar plánuje vystaviť v areáli ako pripomienku histórie.
Pivovar Šariš patrí medzi najväčších výrobcov piva na Slovensku, pričom patrí pod spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorá v roku 2024 na Slovensku predala viac ako 1,7 miliónov hektolitrov piva a podľa manažéra pivovaru je v dobrej kondícii. „Za minulý rok sme predali historicky najväčší objem piva na slovenskom trhu. Investície smerujeme nielen do technológií, ale aj do ekologických riešení, ktoré znižujú uhlíkovú stopu výroby,“ zdôraznil Kwaczek.
Požehnanie novej varne symbolicky ukončili zazvonením na zvonec, ktorý historicky slúžil na ohlasovanie uvarených várok a tradičným pivovarníckym pozdravom „Daj Boh šťastia“.
Informačný servis