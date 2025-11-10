V košickej mestskej časti Luník IX horela chatrč, požiar si vyžiadal životy dvoch maloletých detí

V košickej mestskej časti Luník IX, v časti Mašličkovo, horela chatrč. Požiar si vyžiadal životy dvoch maloletých detí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
„Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému – hasiči, záchranári aj policajti. Policajti zabezpečili miesto udalosti a vykonávajú všetky potrebné úkony na objasnenie okolností tejto tragédie,“ uviedla polícia. Verejnosť tiež vyzvala k rešpektu a ohľaduplnosti voči pozostalým.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti uviedlo, že operátor tiesňovej linky vyslal k požiaru chatky ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Do košických nemocníc záchranári previezli 36-ročnú ženu s popáleninami 2. a 3. stupňa, a tiež 45-ročného muža v stave emočného šoku. Dvom deťom už ale pomôcť nedokázali.
Na tragickú udalosť zareagoval na sociálnej sieti aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Na miesto tragédie mieri splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
„Okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Budeme Vás informovať o tejto smutnej udalosti v priebehu dňa. Pozostalým vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť,“ uviedli z úradu.