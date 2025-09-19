V kinách sa budú tešiť tí najmenší s rodinami: Prichádza milovaná Gabby a jej kúzelný domček vo filme

DreamWorks Animation povyšuje svoju globálne úspešnú streamovaciu sériu na svoje vôbec prvé filmové dobrodružstvo s názvom Gabby a jej kúzelný domček vo filme, do kín prichádza 25. septembra.
Od debutu série Gabby a jej kúzelný domček v roku 2021 si deti po celom svete užívajú skvelú zábavu s Gabby a jej priateľmi na Netflixe. Gabby a jej kúzelný domček, vytvorený slávnymi rozprávačkami Jennifer Twomey a Traci Paige Johnson, je multimediálny seriál pre detičky predškolského veku a ich rodiny, ktorý ich ponorí do fantastického animovaného sveta plného rozkošných mačacích postavičiek, ktoré žijú v Gabbyinom domčeku pre bábiky.
V novom filme sa Gabby (Laila Lockhart Kraner), ktorá si zopakovala svoju úlohu zo seriálu vydáva na cestu so svojou babičkou Gigi (štvornásobná držiteľka ceny Grammy Gloria Estefan) do mestskej ríše divov Cat Francisco. Keď sa však Gabbyin domček pre bábiky, jej najcennejší majetok, dostane do rúk excentrickej mačacej dámy menom Vera (Kristen Wiig, nominovaná na Oscara®), Gabby sa vydáva na dobrodružstvo skutočným svetom, aby znova spojila Gabby Cats a zachránila domček pre bábiky, kým nie je neskoro.
Trailer k filmu:
Myšlienka preniesť Gabby na veľké plátno vzišla od autoriek seriálu Traci Paige Johnsonovej a Jennifer Twomeyovej, dlhoročných spolupracovníčok a veteránok detskej animácie, ktoré vycítili, že Gabbyn svet je pripravený na hlbšie preskúmanie. Väčšie plátno znamenalo nielen väčší fyzický rozsah, ale aj hlbší emocionálny rozmer.
Prezidentka DreamWorks Animation Margie Cohnová okamžite zacítila potenciál tejto myšlienky. „Gabby a jej kúzelný domček je plný nekonečnej kreativity a fantázie, ktoré sa odohrávajú v hlboko vymyslenom svete,“ povedala. „Spojením príbehu s režisérom s víziou a nadšenými fanúšikmi, ktorí chcú od tejto série viac, sme mali skvelý štart pre náš film.“ Tým režisérom bol Ryan Crego, dlhoročný spolupracovník DreamWorks Animation, nominovaný na cenu Emmy v kategórii detské a rodinné programy, ktorý stojí za seriálom Arlo the Alligator Boy. Crego nielen, že bol vďaka svojej kreativite na túto prácu ako stvorený, ale vďaka svojim vlastným deťom už žil v Gabbynom svete. „Žijem v dome fanúšikov Gabby – mám tri malé deti, ktoré sú ňou posadnuté. Bolo pre mňa veľmi dôležité zachovať šarm, charakter a množstvo trblietok, ktoré sú u Gabby tak úspešné,“ vyznal sa Crego. „Zároveň sme sa snažili poskytnúť detským divákom (a ich rodičom) intenzívny interaktívny zážitok, aký sme v modernej ére filmov ešte nezažili. Usilovali sme sa o oveľa väčšie dobrodružstvo, plné prekvapení a úprimných vývinov charakterov, ktoré by bolo možné len vďaka dĺžke a štruktúre celovečerného filmu. Je veľkou zodpovednosťou vziať jeden z najúspešnejších originálnych programov pre deti posledného desaťročia a natočiť z neho film.“
Film zostáva verný svojim koreňom a opiera sa o interaktívnu mágiu, ktorá charakterizuje aj jeho seriálovú predlohu. Gabby v ňom bezprostredne priam vyzýva detských divákov, aby sa zapojili, aby spievali a tancovali a aby to celkovo vytvorilo v kinosále atmosféru, v ktorej môžu priamo deti pomáhať Gabby hľadať jej stratený domček pre bábiky. Režisér Crego povedal: „Je úžasné dať deťom povolenie kričať na plátno, tlieskať a vstávať zo svojich sedadiel. Chceme, aby boli plné energie a nadšenia, aby mali v kinách interakciu a hrali sa, a aby mali pocit, že Gabby nielen sledujú, ale jej aj pomáhajú.“ Finálnemu výsledku veľmi pomohol aj producent Steven Schweickart, za ktorým stoja tak úspešné animáky, ako sú Ako si vycvičiť draka, Krúdovci či Kung Fu Panda 4. Nenechajte si v kinách ujsť tento nevšedný zážitok ani vy.
Rodinný film Gabby a jej kúzelný domček vo filme prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 25. septembra.
