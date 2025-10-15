V Českej republike sa naďalej šíri ovčia horúčka

Choroba katarálnej horúčky oviec, známa aj ako modrý jazyk sa v Českej republike ďalej šíri medzi ovcami. Nový výskyt tejto vysoko nákazlivej choroby sa objavil v obci Slavičky a meste Třebíč v kraji Vysočina, kde museli veterinári zaviesť prísne ochranné opatrenia. Informuje o tom web TN.cz.
Ochranné opatrenia sa týkajú najmä zákazu presunu nielen oviec, ale aj kôz a kráv v oblastiach zasiahnutých nákazou. Nákaza sa v súčasnosti rozšírila už takmer po celej krajine, zaznamenali ju najmenej na 117 farmách. Výnimkou zatiaľ zostáva len východná, južná a severná Morava.
Katarálna horúčka oviec sa v Česku po pätnástich rokoch znova objavila vlani v septembri. Choroba sa prejavuje krvácaním, zápalom a opuchmi v ústnej dutine, nosných dierkach, viečkach a ušiach zvierat. Najúčinnejšou ochranou je preventívne očkovanie proti infekcii. Choroba nie je prenosná na človeka.