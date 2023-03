Univerzitní hokejisti v hľadáčiku trénerov: Kto pôjde na World Cup reprezentovať Slovensko?

Na aprílovom World Cupe, ktorý sa uskutoční v Rumunsku, sa má predstaviť až osem univerzitných výberov z celého sveta, chýbať nebude ani Slovensko.

Už pred niekoľkými týždňami členovia EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia), ktorá je riadiacim orgánom súťaže EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) nominovali ako trénerov slovenského výberu Branislava Jánoša, Lukáša Opátha a Mareka Janíka. Druhý a tretí menovaný spolu fungujú v rámci tímu UMB Hockey Team, naopak Branislav Jánoš je z konkurenčného mužstva – z Gladiators Trenčín. Tento raz však zdravá rivalita pôjde, samozrejme, bokom a trojica trénerov sa posnaží vyskladať čo najlepšie mužstvo, ktoré bude reprezentovať našu krajinu na World Cupe. „Mali sme zatiaľ dve spoločné stretnutia, ale nejaké to rozdelenie, kto bude mať obrancov a kto útočníkov, je len detail,“ pousmial sa Lukáš Opáth pri otázke, či už majú podelené kompetencie, „celkovo nebudeme mať veľa priestoru na tréningový proces, takže v tomto smere si niečo nachystáme a budeme ho viesť spoločne. Vo všeobecnosti si myslím, že to bude spoločná práca celej trojice, pričom Mareka nám bude pripravovať video analýzy zo zápasov,“ pokračoval Opáth.

Branislav Jánoš. Foto: Tomyno Somr

Aktuálne v rámci EUHL vrcholí základná časť, počas ktorej tréneri poškuľovali po adeptoch do reprezentácie. „Výber hráčov stále prebieha. Sledujeme ich počas ligy, no tých zápasov nie je až tak veľa. S Marekom ale robíme video analýzu každého zápasu, ktorý odohráme, tak v tomto máme výhodu. Je to veľmi dobrá vec, ktorú realizujeme po každom jednom zápase – či už doma, alebo vonku. Slovenských tímov je päť, o najkvalitnejších hráčoch vieme. Súčasne sme ale oslovovali aj trénerov tímov, spolupracovali sme s nimi a oni nám v tomto pomohli – aby hráči aj charakterovo zapadali do reprezentácie,“ vyslovil Lukáš Opáth, ktorý je hlavným trénerom banskobystrického tímu UMB Hockey Team.

Lukáš Opáth. Foto: Maroš Búrik

V rámci World Cupu sa v rumunskej Karcfalve sa predstaví Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Švédsko, USA a Kanada. Pôjde vôbec o prvé meranie si „univerzitných síl“ s takýmto kvantitatívnym zastúpením. „Veľmi sa teším. Po korone sa to opäť celé prebúdza a som rád, že sa Svetový pohár takéhoto formátu koná. Stretne sa osem výberov, čo je výborné ako pre hráčov, tak aj pre nás trénerov – niečo nové zažiť, porovnať si sily s krajinami, ktoré tam budú mať výbery, získať nové skúsenosti. Som šťastný, že sme súčasťou niečoho tak veľkého a verím, že to pomôže aj k rozvoju EUHL, univerzitného hokeja na Slovensku a aj v okolitých krajinách,“ dodal na záver Lukáš Opáth.

Marek Janík. Foto: Maroš Búrik

