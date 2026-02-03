Ukrajina zaradila iránske islamské revolučné gardy na zoznam teroristických organizácií

Ukrajina zaradila iránsky Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Kyjev tak reaguje na násilné potlačenie protivládnych protestov, pri ktorých zomreli tisíce demonštrantov. Európska únia 29. januára označila IRGC za teroristickú organizáciu a zároveň uvalila na Irán ďalší balík sankcií. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) na svojom webe uviedla, že IRGC 30. januára zaradili na oficiálny ukrajinský zoznam teroristických organizácií.
EÚ pripravuje sankcie voči predstaviteľom iránskych revolučných gárd
„Ukrajina nezabudla na tisíce dronov Šáhid, ktoré útočia na naše mestá a dediny, na našich ľudí,“ konštatoval Zelenskyj.
Irán je blízkym strategickým partnerom Ruska a dodáva mu drony Šáhid, ktoré sa pravidelne používajú pri leteckých útokoch proti Ukrajine.
Zbor islamských revolučných gárd je vplyvnou elitnou zložkou iránskych ozbrojených síl, ktorý vznikol v roku 1979 po iránskej revolúcii. Spojene štáty a ďalšie krajiny označili IRGC za teroristickú organizáciu.