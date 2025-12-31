Ukrajina v roku 2025: Pohľad späť na kľúčové udalosti vojnou zmietanej krajiny

Končiaci sa rok na vojnou zmietanej Ukrajine sprevádzali diplomatické spory, masívne ruské útoky na energetickú infraštruktúru a civilné objekty, náročné rokovania o mieri, ako aj veľký korupčný škandál. Web Kyiv Post vybral najdôležitejšie momenty, ktoré charakterizovali každý mesiac tohto roka z pohľadu Ukrajincov.
Január: Severokórejské jednotky na bojisku
Prvé správy o tom, že severokórejskí vojaci bojujú po boku ruských síl, sa objavili v októbri 2024. Juhokórejské a západné spravodajské agentúry uviedli, že Severná Kórea vyslala do Ruska v roku 2024 viac ako 10-tisíc vojakov, prevažne do Kurskej oblasti. Severná Kórea dodala Rusku aj delostrelecké granáty, rakety a raketové systémy dlhého doletu.
Výmenou za to Rusko podľa analytikov poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, ako aj dodávky potravín a energií. V priebehu roka Moskva aj Pchjongjang verejne priznali, že Severná Kórea nasadila svojich vojakov.
Február: Zelenskyj v Oválnej pracovni
Februárová návšteva ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského vo Washingtone sa stala momentom, na ktorý sa bude dlho spomínať, aj keď nie v dobrom. Kyjev chcel mať istotu, že USA budú naďalej poskytovať vojenskú aj finančnú pomoc, a zároveň zvažoval Washingtonom navrhnutú dohodu o kovoch vzácnych zemín.
Americký prezidentDonald Trump spochybnil náklady na podporu Ukrajiny bývalou vládou, zatiaľ čo viceprezident J. D. Vance obvinil Zelenského z nevďačnosti. Stretnutie sa skončilo predčasne bez podpísania dohody o mineráloch.
Marec: Dôsledky diplomatického konfliktu
Po stretnutí v Bielom dome Washington dočasne pozastavil vojenskú pomoc aj zdieľanie spravodajských informácií, čo ukrajinskej armáde skomplikovalo situáciu na bojisku.
Apríl: Podpis dohody o nerastných surovinách
Dňa 30. apríla USA a Ukrajina podpísali dohodu o ťažbe nerastných surovín na Ukrajine. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa to nazvala novou formou záväzku USA voči Kyjevu.
Máj: Zmena Trumpovho postoja a rokovania v Istanbule
Trump kritizoval ruského vodcuVladimira Putina za to, že „zbytočne zabíja veľa ľudí“. Rokovania v Istanbule nepriniesli žiadny pokrok, avšak Kyjev a Moskva sa dohodli na výmene zajatcov.
Jún: Operácia Pavučina
Ukrajina 1. júna pomocou prepašovaných dronov vykonala sériu rozsiahlych útokov na 40 ruských bojových lietadiel na štyroch vojenských základniach.
V rámci operácie Pavučina Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zasiahla 34 % ruských strategických nosičov rakiet s plochou dráhou letu. SBU tvrdí, že ruskému strategickému letectvu spôsobila škody za približne 7 miliárd dolárov. Podľa zdrojov z SBU medzi zasiahnutými ruskými lietadlami sú strategické bombardéry Tu-95 a Tu-22M3 schopné niesť jadrové hlavice a tiež lietadlá včasného varovania A-50.