Ukrajina v roku 2025: Pohľad späť na kľúčové udalosti vojnou zmietanej krajiny

Končiaci sa rok na Ukrajine sprevádzali diplomatické spory, masívne ruské útoky na energetickú infraštruktúru a civilné objekty, náročné rokovania o mieri, ako aj veľký korupčný škandál.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
5 min. čítania
Redakčne overené informácie
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Končiaci sa rok na vojnou zmietanej Ukrajine sprevádzali diplomatické spory, masívne ruské útoky na energetickú infraštruktúru a civilné objekty, náročné rokovania o mieri, ako aj veľký korupčný škandál. Web Kyiv Post vybral najdôležitejšie momenty, ktoré charakterizovali každý mesiac tohto roka z pohľadu Ukrajincov.

Január: Severokórejské jednotky na bojisku

Prvé správy o tom, že severokórejskí vojaci bojujú po boku ruských síl, sa objavili v októbri 2024. Juhokórejské a západné spravodajské agentúry uviedli, že Severná Kórea vyslala do Ruska v roku 2024 viac ako 10-tisíc vojakov, prevažne do Kurskej oblasti. Severná Kórea dodala Rusku aj delostrelecké granáty, rakety a raketové systémy dlhého doletu.

Výmenou za to Rusko podľa analytikov poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie, ako aj dodávky potravín a energií. V priebehu roka Moskva aj Pchjongjang verejne priznali, že Severná Kórea nasadila svojich vojakov.

Február: Zelenskyj v Oválnej pracovni

Februárová návšteva ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského vo Washingtone sa stala momentom, na ktorý sa bude dlho spomínať, aj keď nie v dobrom. Kyjev chcel mať istotu, že USA budú naďalej poskytovať vojenskú aj finančnú pomoc, a zároveň zvažoval Washingtonom navrhnutú dohodu o kovoch vzácnych zemín.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Russia Ukraine
Russia Ukraine War
50 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Chernobyl

Americký prezidentDonald Trump spochybnil náklady na podporu Ukrajiny bývalou vládou, zatiaľ čo viceprezident J. D. Vance obvinil Zelenského z nevďačnosti. Stretnutie sa skončilo predčasne bez podpísania dohody o mineráloch.

Marec: Dôsledky diplomatického konfliktu

Po stretnutí v Bielom dome Washington dočasne pozastavil vojenskú pomoc aj zdieľanie spravodajských informácií, čo ukrajinskej armáde skomplikovalo situáciu na bojisku.

Apríl: Podpis dohody o nerastných surovinách

Dňa 30. apríla USA a Ukrajina podpísali dohodu o ťažbe nerastných surovín na Ukrajine. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa to nazvala novou formou záväzku USA voči Kyjevu.

Máj: Zmena Trumpovho postoja a rokovania v Istanbule

Trump kritizoval ruského vodcuVladimira Putina za to, že „zbytočne zabíja veľa ľudí“. Rokovania v Istanbule nepriniesli žiadny pokrok, avšak Kyjev a Moskva sa dohodli na výmene zajatcov.

Jún: Operácia Pavučina

Ukrajina 1. júna pomocou prepašovaných dronov vykonala sériu rozsiahlych útokov na 40 ruských bojových lietadiel na štyroch vojenských základniach.

V rámci operácie Pavučina Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zasiahla 34 % ruských strategických nosičov rakiet s plochou dráhou letu. SBU tvrdí, že ruskému strategickému letectvu spôsobila škody za približne 7 miliárd dolárov. Podľa zdrojov z SBU medzi zasiahnutými ruskými lietadlami sú strategické bombardéry Tu-95 a Tu-22M3 schopné niesť jadrové hlavice a tiež lietadlá včasného varovania A-50.

Viac k osobe: Andrij JermakDonald TrumpJ. D. VanceSteve WitkoffTimur MindičVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: Biely domEnergoatomNABU Národný protikorupčný úradNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvySBU Ukrajinská bezpečnostná službaŠpeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny (SAPO)
Okruhy tém: Americký prezident Korupcia Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Ruský vodca Tu-22M3 Ukrajinská vláda Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk