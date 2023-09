Ukážte svetu svoju jedinečnú krásu. O tom vás presvedčí Answear.LAB v limitovanej kolekcii ‚No Shame‘

Vzhľad by nemal určovať našu hodnotu. Žijeme však vo svete, kde perfekcionizmus zatláča prirodzenosť do úzadia. Nájsť kľúč k sebaprijatiu je náročná úloha, najmä keď čelíme kritike zo strany okolia. Answear.LAB a jeho limitovaná kolekcia No Shame vás presvedčí, že telo každej ženy je krásne a zaslúži si rešpekt.

Bez ohľadu na to, ako vyzeráme, koľko máme rokov alebo aké životné rozhodnutia robíme, sme jedineční. Outfity z kolekcie ‘No Shame’ sú založené na rôznych materiáloch, v súlade s trendmi nadchádzajúcej jesenno-zimnej sezóny. Hlavnú úlohu však zohráva koža a čipka. Prvý nájdete v podobe dlhých kabátov, elegantných viest, oblekov a topánok. Čipka, na druhej strane, je tkaná do šiat, košieľ a sukní. Oba materiály dodávajú kolekcii textúrnu rozmanitosť a dodávajú jej osobitý charakter. Túto rozmanitosť dokonale zdôrazňuje čierna, ktorá je vedúcou farbou v „No Shame“. Paletu farieb dopĺňa sivá, biela, krémová a pútavá fuchsiová.

„Žijeme v dobe, kedy nám spoločnosť často diktuje, ako by sme mali vyzerať, čo by sme mali dosiahnuť a ako by sme mali žiť svoj život. To môže vytvárať tlak na to, aby sme sa snažili byť niečím, čím nie sme, aby sme sa prispôsobili očakávaniam iných. Avšak, pravá krása a sila spočíva v tom, byť autentickými a hrdými na to, kým sme,” hovorí Nicole Groesslová, country manažérka pre Slovensko a Česko.

Foto: Answear

Kolekciu propaguje atmosférické fotenie, ktorému dominujú čiernobiele fotografie naplnené emóciami. Na fotoprodukcii sa zúčastnili výnimočné modelky. Medzi nimi bola aj Lidia Popiel, fotografka s mnohými úspechmi na konte, ktorá neustále dokazuje, že krása nepozná vekovú hranicu. Pred objektív sa postavila aj Magdaléna Zalejska, známejšia ako Apolonka. Poľská modelka bola jednou z prvých v brandži, ktorá upustila od pokusov vyrovnať sa s „nulovou veľkosťou“ a ukázala, že ženy vo väčších veľkostiach dokážu dobyť svet módy.

„Často sa hanbíme za svoje telo, namiesto toho, aby sme mu prejavili úctu a lásku. Pri tvorbe limitovanej kolekcie ‚No Shame‘ sme mysleli na všetky ženy, ktoré bojujú s nedostatkom sebaprijatia, ale aj s hanbou zo strany okolia. Veríme, že hlasným rozprávaním o fenoméne hanby sa nám podarí presvedčiť ženy, aby akceptovali svoj vzhľad, budovali si sebavedomie a neodsudzovali ostatných” – vysvetľuje Agnieszka Pruchnik, brand director Answear.LAB.

Foto: Answear

Výnimočné posolstvo, výnimočné ilustrácie Caroliny Altavillovej

Answear.LAB vytvára oblečenie s nápadom. Limitovaná kolekcia ‘No Shame’ je venovaná problému hanby, s ktorým sa ženy stretávajú v rôznych životných situáciách. Značka argumentuje tým, že si zaslúžia rešpekt a nemali by sa hanbiť za to, kým sú, ako vyzerajú a koho milujú.

Aby ešte viac zdôraznil odkaz najnovšej kolekcie, Answear.LAB predstavil sériu tričiek v spolupráci s Carolinou Altavillou, argentínskou ilustrátorkou žijúcou v Miláne. Umelkyňa vytvára sociálne angažovanú grafiku, ktorá si získava srdcia používateľov sociálnych sietí a čitateľov časopisov ako The Guardian, The Lancet a Just Breathe Magazine. Carolina Altavilla ozdobila tričká kresbami odkazujúcimi na myšlienku „No Shame“ a ilustrujúcimi pozitívne slogany podporujúce sebaprijatie: „Objať každú krivku“, „Láska je slepá k telesnému štandardu“, „Láska, nie je hanba“ , „Milujem sa preto, kto som“ a „Odlišnosť je tá najkrajšia vec na svete“.

„Módu považujem hlavne za výraz a identitu, preto ma k spolupráci s Answear.LAB veľmi motivovala možnosť ilustrovania pre ženy, ktoré vo svojom štýle hľadajú oblečenie, v ktorom sa cítia zastúpené a zahrnuté. Inšpirujú ma ženy, s ktorými som sa stretla, a tie, ktoré vo mne zanechali stopy, tie, ktoré nejakým spôsobom zmenili realitu sveta, tie, ktoré nemlčia tvárou v tvár nespravodlivosti, tie, ktoré majú túžbu zmeniť svet už teraz. Inšpiruje ma aj moja vlastná životná skúsenosť a úvaha, že nad rámec všetkého musíme byť k sebe láskavejší a žiť v našom každodennom živote s väčšou láskou a slobodou” – hovorí Carolina Altavilla.

Foto: Answear

Neste posolstvo No Shame aj vy!

Prvou ambasádarkou kampane No Shame je influencerka Ema Fajnor, známa aj pod menom emafajnor, ktorá zdieľa obsah týkajúci sa módy, životného štýlu a krásy. K nej sa pridáva tatérka Evelin Jurkovič, známa ako eweltattoo, ktorá spustila krásny projekt, v rámci ktorého tetuje ženy, ktoré prišli o prsník v dôsledku rakoviny. Tretiou ambasádorkou je odvážna dobrodružka z mužského sveta, pilotka Sandra Sandtnerová, známa ako pilotgirl_sandra. Túto čisto ženskú zostavu uzatvára Nika Macinská, ktorú nájdete na jej profile dennik.mamy_8deti, ktorá sa venuje poradenstvu, vzťahom, výchove a pomáha ľuďom žiť plnohodnotný život, nie len prežívať ho. Vďaka svojmu materinskému inštinktu vie o čom hovorí, keďže je mamou 8 detí.

Vyzývame vás všetkých, aby sme sa spoločne pustili do tejto cesty „No Shame“. Buďme sami sebou, s hrdosťou a bez strachu. Nezabudnime, že náš život je náš vlastný príbeh, a my sme jedinými autormi tohto príbehu. Tak prečo by sme mali cítiť nejakú hanbu?

Limitovanú kolekciu No Shame nájdete len v módnom e-shope Answear.sk.

Foto: Answear

O Answear.LAB:

Vlastná značka Answear.com vytvorená ženami pre ženy. Odvážne a nahlas hovorí o ženách v dnešnom svete prostredníctvom cyklických, tematických kapsúl. Answear.LAB je súhrn potenciálov: lokálne továrne, malé značky a nezávislí dizajnéri, s ktorými spoločne vytvára originálne, limitované ponuky.

Foto: Answear

